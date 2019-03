Insegnare l’arte ai bambini | tutti i benefici | a partire delle emozioni

dilei

(Di lunedì 18 marzo 2019) Non è solamente un gioco, per i: colorare, dipingere, sperimentare coi colori e imparare l’arte fa bene alla loro anima. E, soprattutto, al loro sviluppo. I bimbi sono infatti, per loro stessa natura, inclini all’arte e alla creatività: disegnando e colorando esprimono le loro, imparano a sperimentare, comunicano. Più di quanto facciano a parole.All‘arte, però, la scuola non è sempre attenta: nelle scuole dell’obbligo è una materia considerata secondaria, a volte è persino assente, e non è certo al parimaterie scientifiche. Ecco dunque che ivengono stimolati a sviluppare l’emisfero sinistro del cervello, quello legato alla logica, mettendo un po’ in secondo piano l’emisfero destro deputato invece alla creatività. Ci sono peròeccezioni: nelle scuole montessoriane l’arte ha un ruolo di rilievo, ...

