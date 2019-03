Imane Fadil | corpo radioattivo per il test della Procura | interdetta la camera mortuaria

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il suosarebbecome se avesse lavorato per 30 anni in una fonderia: parola d'investigatore. Si infittisce il mistero sulla morte di, la momarocchina di 34 annni, deceduta prematuramente lo scorso 1 marzo in circostanze tutt'altro che chiare. Lei che aspirava a diventare una giornalista sportiva, dopo essere diventataimone chiave in tutti i processi Ruby contro Silvio Berlusconi, che ha negato di averla mai conosciuta, su quel che avveniva a cene e dopocene ad Arcore, non aveva più lavorato come motanto meno aveva potuto realizzare il suo sogno e aveva avuto vita grama.L'ipotesi secondo la qualesia morta avvelenata da sostanze radioattive, come succede alle spie russe, appare meno remota dopo i risultati delle analisi commissionate a un laboratorio di Milano daltore aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto Luca Gaglio, ...

marcotravaglio : TUTTE COINCIDENZE Avendo perso conoscenza da un pezzo, B. giura di non aver “mai conosciuto” Imane Fadil. Naturalm… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Giri. “Dopo una serata ad Arcore le dissi di non finire in giri strani” (Emilio fede sulla… - petergomezblog : Imane Fadil, il verbale: “Un siriano mi pregò di tornare da Berlusconi e ritrattare per soldi” -