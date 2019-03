Il nuovo album di Beyoncé è un manifesto femminista in uscita nell’estate 2019?

Taylor Swift e la nuova teoria delle farfalle riguardo il nuovo album : Attenzione attenzione The post Taylor Swift e la nuova teoria delle farfalle riguardo il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Da Ed Sheeran a Dave Grohl - tutti i duetti del nuovo album dei Rolling Stones atteso ad aprile 2019 : Non sono pochi i duetti pensati per Honk, il nuovo album dei Rolling Stones atteso per il 19 aprile e con il quale hanno voluto raccogliere tutti i maggiori successi di carriera, compresi i brani che hanno pensato di portare in duetto nel cofanetto di prossimo rilascio. Oltre al greatest hits, Honk sarà anche arricchito di 4 duetti live ai quali prenderanno parte Ed Sheeran, scelto per Beast of Burden, quindi Florence Welch in Wild Horses, ...

Achille Lauro e l'annuncio del nuovo album : 'Sarà una musica diversa' : La data è ufficiale: il nuovo album di Achille Lauro uscirà il 12 aprile. A comunicarlo è lui stesso sul suo canale Telegram. Postando la foto di una stella tipo Hollywood walk of fame con all'interno ...

Achille Lauro ha annunciato l'uscita del nuovo album "1969" : In arrivo il 12 aprile

Tutti i dettagli del nuovo album di Achille Lauro dopo Rolls Royce al Festival di Sanremo 2019 : Sono rivelati i dettagli del nuovo album di Achille Lauro, quello che darà un seguito naturale a Pour l'amour e del quale non si conosce il titolo. Il trapper romano ha deciso che il suo nuovo capitolo discografico si aprirà il 12 aprile, così com'era stato intuito dai fan nei giorni scorsi in cui Lauro aveva svuotato il suo profilo Instagram di tutte le foto degli ultimi tempi per lasciare spazio ai suoi scatti da bambino. Il nuovo ...

Figli di nessuno è il nuovo album di Fabrizio Moro atteso ad aprile dopo Parole - rumori e anni : Il nuovo album di Fabrizio Moro è Figli di nessuno. dopo molto attendere, l'artista romano di San Basilio ha finalmente sciolto le riserve sul titolo scelto per il suo prossimo lavoro discografico che conferma lo stop alle raccolte che già si poteva presagire dalle ultime decisioni prese. Figli di nessuno sarà quindi il seguito naturale di Pace ma non di Parole, rumori e anni che avrebbe dovuto avere un secondo capitolo dopo quello ...

Milano : Einaudi - domani nuovo album Seven Days Walking : Seven Days Walking è il titolo del nuovo album di Ludovico Einaudi in uscita domani tre anni dopo Elements.

Lady Gaga annuncia un nuovo album : Continuano le lezioni di stile di Lady Gaga che, ormai, potrebbe scrivere un manuale di istruzioni su come sopravvivere ai gossip. La popstar, che dopo l’intensa performance con Bradley Cooper durante la cerimonia degli Oscar 2019 ha poi dovuto smentire la storia d’amore con il partner (nel film A Star Is Born), ha trovato un nuovo modo per rispondere al nuovo pettegolezzo, secondo cui sarebbe incinta. Per farlo, Lady Gaga ha ...

Fabrizio Moro : il nuovo album uscirà ad aprile! : A breve anche titolo e tracklist

Miley Cyrus ha aggiornato i fan sul nuovo album con un'epica foto throwback : Grazie di esistere Miley <3

Il nuovo album di Selena Gomez sta per arrivare - stavolta per davvero : Il nuovo album di Selena Gomez sta avendo un travaglio lunghissimo, per via dei problemi di salute della popstar costretta a tornare in riabilitazione lo scorso autunno per un crollo emotivo. Complici le sue precarie condizioni psicologiche e fisiche in conseguenza del lupus di cui soffre e del trapianto di rene subito nel 2017 (sempre causato dalla malattia autoimmune che la affligge), la Gomez ha dovuto mettere da parte per molti mesi il ...

BTS : cosa significa il titolo del nuovo album 'Map of the Soul : Persona' secondo le teorie dei fan : Non sappiamo a te, ma a noi incomincia a girare la testa con tutte queste ipotesi! via GIPHY Quello che è certo è che da maggio i BTS saranno in tour negli stadi di mezzo mondo, Europa compresa. ...

BTS : cosa significa il titolo del nuovo album "Map of the Soul : Persona" secondo le teorie dei fan : Facciamo il punto

Jack Savoretti presenta il suo nuovo album Singing To Strangers : Ha una matrice fortemente italiana, nonostante sia scritto e cantato in inglese Singing To Strangers, il nuovo album di Jack Savoretti (in uscita per BMG il 15 marzo), che conquista fin dal primo ascolto con il suo sound raffinato ricco di riferimenti e contaminazioni. Un assaggio il pubblico l'ha già avuto grazie ai singoli Candlelight, Youth and Love, Singing To Strangers (interlude) e il recente What More Can I Do?, a cui si ...