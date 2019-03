Diciotti | caso Salvini domani in Aula M5s avverte dissidenti

Diciotti - nell'aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli - M5s - : 'Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo' : La questione è ormai diventata puramente politica: mercoledì prenderà la parola il presidente della Giunta per le Immunità, Maurizio Gasparr i, che ripercorrerà la vicenda e illustrerà la proposta ...

Diciotti - nell’aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli (M5s) : “Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo” : L’imputato – o meglio, quello che rischia di diventarlo – ci sarà e manderà anche una relazione. L’alleato, invece, serra i ranghi: chi non rispetta le tanto contestate indicazioni degli iscritti rischia l’espulsione. È tutto pronto per mandare in scena il primo vero test, in Aula, del governo. Mercoledì in Senato si vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Caso Diciotti - Stefano Patuanelli (M5s) avverte i suoi : "Chi vota in difformità sarà segnalato ai probiviri" : Chi vota in dissenso sul Caso Diciotti sarà segnalato ai probiviri. Lo annuncia il capogruppo M5s alla Senato, Stefano Patuanelli in vista del voto sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. L'Aula sarà chiamata a esprimersi il 20 marzo: "Il rispetto del voto on line degli iscritti è uno dei principi fondanti del M5s. Per questo se ci dovessero essere delle votazioni difformi da come si è espressa la ...

Caso Diciotti - il verbale del prefetto : l'allarme infiltrati era generale - non specifico per quella nave - Sky TG24 - : Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro Matteo Salvini, lo ha riferito ai magistrati di Catania nel corso delle indagini per il sequestro dei 177 migranti a bordo dell'imbarcazione. Lo si ...

Caso Diciotti - il capo di gabinetto di Salvini smentisce il tribunale dei ministri : "Allarme generale su possibilità di radicalizzati sulle navi" : C'era un "allarme generalizzato" sulla possibile infiltrazione di soggetti radicalizzati in Italia attraverso i barconi: nel Caso della nave Diciotti non c'era un "allarme specifico", ma "il modello di comportamento" del Viminale teneva conto del pericolo: "c'è il tema di proteggere le frontiere".È quanto detto ai magistrati di Catania - si legge sul verbale secretato risalente allo scorso 12 novembre - dal prefetto Matteo ...

Caso Diciotti - nuove rivelazioni : A bordo della nave Diciotti "non si poteva escludere la presenza di soggetti pericolosi". A metterlo a verbale, nero su bianco, nelle carte di cui è venuta a conoscenza l'Adnkronos, è il capo di ...

Il caso Diciotti arriva al Senato : Il caso Diciotti, con la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato, tornerà ad infiammare il dibattito parlamentare. Martedì, infatti, l'Aula del Senato avvierà la discussione generale sul parere espresso della Giunta delle immunità, che il 19 febbraio scorso ha deciso (con i voti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 stelle) di ...

“E se un ministro sequestra gli studenti?” - sul caso Diciotti il video provocatorio di Grasso : “Sì al processo per Salvini” : “E se un ministro sequestrasse degli studenti?”. È la provocazione da cui parte un video, ideato e promosso da Pietro Grasso (LeU), ambientato nel 2024, per spiegare l’importanza del voto in Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, del prossimo 20 marzo sul caso Diciotti. Il post che accompagna il filmato (che lancia il sito megliodino.it) spiega: ...

Luigi Di Maio ricatta Matteo Salvini sulla Tav : pronto a votare contro sul caso Diciotti : Lo scontro nel governo sulla Tav Torino-Lione è rapidamente degenerato in un clima da ricatto politico tra grillini e leghisti, con il caso Diciotti riemerso pericolosamente a minare la tenuta dell'esecutivo. Solo nelle ultime ore, Matteo Salvini ha ribadito di voler "andare fino in fondo" perché il

Antonello Venditti : 'Sul caso Diciotti - Salvini ha agito in nome dell'interesse nazionale - Ultimo mi assomiglia' : ... Antonello Venditti concede a 'Vanity Fair' un'intervista fiume, nella quale, non solo racconta sè stesso, ma parla anche dell'attuale situazione politica italiana e della polemica che ha investito ...

Caso Diciotti - Senato voterà su autorizzazione Salvini il 20 marzo : Mercoledì 20 marzo, alle 13, l'Aula del Senato si esprimerà sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo ...

Senato - il 20 si vota sul caso Salvini-Diciotti. Il 21 sulle mozioni di sfiducia a Toninelli : Salvini mercoledì 20 marzo, Toninelli il giorno dopo. La conferenza dei capigruppo del Senato ha calendarizzato due appuntamenti importanti per il governo. Il primo sarà la votazione dell’aula di Palazzo Madama (alle 13) sulla relazione della giunta per le immunità che nega l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini, indagato per il caso della nave Diciotti. Dopo poco più di 24 ore, invece, sarà la ...

L'Aula del Senato voterà sul processo a Salvini sul caso Diciotti il 20 marzo : Mercoledi 20, alle ore 13, L'Aula del Senato voterà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini presentata dal Tribunale dei Ministri di Catania che accusa il ministro dell'Interno di sequestro di persona aggravato in relazione alla vicenda della nave Diciotti, bloccata nell'agosto scorso con il suo carico di migranti al largo della Sicilia. Nelle scorse settimane la Giunta per le immunità aveva respinto ...