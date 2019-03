Cervelli in fuga | le amare sorprese di chi ritorna

La classifica. Atenei italiani tra i migliori del mondo - ma è fuga di Cervelli : L'Italia inoltre - nell'ultima edizione della classifica universitaria globale più consultata al mondo - è al 3° posto in Europa dopo Regno Unito e Germania e al 7° posto nel mondo per numero totale ...

L'Università di Bologna nella top 100 al mondo in tutte le discipline (ma è fuga di Cervelli) : Ancora un riconoscimento a livello Internazionale per l'Alma Mater di Bologna. Nell'ultima edizione della classifica del QS World University Rankings 2019, è l'unica italiana a comparire nella top 100 di tutte e cinque le macroaree disciplinari: scienze umanistiche, scienze sociali, scienze mediche, scienze tecnologiche, scienze naturali. In tutto il mondo sono 37 gli atenei che possono vantare questo primato, tra questi solo sette sono ...