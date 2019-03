Calcio | Luiz Felipe rifiuta la convocazione nell’Italia Under21 | “Mi sento brasiliano”

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) Una decisione sorprendente ma per alcuni aspetti comprensibile quella presa nella giornata di ieri dal difensore della Lazio. Il giocatore biancoceleste era stato convocato da Luigi Di Biagio per il raduno della Nazionale italiana Under 21 diin vista delle due amichevoli della prossima settimana contro Austria e Croazia e rappresentava sicuramente la principale novità tra i giocatori scelti dal Commissario Tecnico. Nato e cresciuto in Brasile,ha origini italiane sia da parte di padre sia da parte di madre e possiede la doppia cittadinanza italiana e brasiliana.Alla sua seconda stagione alla Lazio, il giocatore sta dimostrando una buona costanza di rendimento e già lo scorso anno aveva dichiarato più volte la propria volontà di vestire la maglia azzurra. Poco dopo il suo arrivo a Roma però,ha manifestato il proprio ripensamento dichiarando ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Nazionale #U21 Il 'rifiuto' di #LuizFelipe. In ritiro ma sceglie il Brasile - Gazzetta_it : #Nazionale #U21 Il 'rifiuto' di #LuizFelipe. In ritiro ma sceglie il Brasile - OA_Sport : #Calcio, Luiz #Felipe rinuncia alla chiamata in Nazionale #Under21: 'Voglio provare a competere per la maglia del B… -