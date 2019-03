Attentato Nuova Zelanda, dopo la strage una stretta sulle armi: “Riforma entro 10 giorni” (Di lunedì 18 marzo 2019) dopo la strage di Christchurch costata la vita a 50 persone il primo ministro della Nuova Zelanda ha annunciato che entro 10 giorni arriverà una riforma della legge sulla vendita delle armi. Intanto, mentre l’Isis minaccia vendetta, il killer Brenton Tarrant ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo davanti ai giudici.



