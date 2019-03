VIDEO Mattia Binotto | “Questo non è il vero potenziale della Ferrari Torniamo a casa con

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) “Da venerdì non ci siamo trovati a nostro agio su questa pista. Abbiamo provato a lavorare con l’assetto senza però trovare il bilanciamento giusto. Dovremo capire e la gara di oggi riflette le qualifiche di ieri. Di sicuro la nostra posizione non rispecchia le qualitàmacchina e dovremo analizzare i motivi. Abbiamo acquisito tante informazioni e lavoreremo con umiltà per essere forti in Bahrein“.Sono queste le dichiarazioni, nell’intervista concessa a Sky Sport, del Team Principalche ha così commentato il quarto e quinto posto delledel tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc nel GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Secondo il tecnico italo-svizzero, le problematiche di bilanciamento e le condizioni di pista particolari non hanno permesso alla SF90 di esprimere il ...

