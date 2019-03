Vela – Miami Melges 20 Winter Series | il Caipirinha Team nella top five

Vela. Yacht Club Sanremo - ottimo quarto posto di Diego Negri alla Bacardi Cup di Miami : Si è conclusa la Bacardi Cup di Miami, 65 barche al via in rappresentanza di 23 nazioni; dopo un inizio ottimo il dianese Diego Negri, Yacht Club Sanremo,, in coppia con il gardesano Sergio ...

Vela – Bacardi Cup Invitational Regatta : Calvi Network riparte da Miami : Bacardi Cup Invitational Regatta: Calvi Network riparte da Miami Miami, 7 marzo 2019 – A distanza di oltre sei mesi dalla conquista della J/70 Cup, il Lightaby Sailing Team è pronto per tornare nell’arena della classe one design più competitiva e affollata del momento. Occasione per la ripresa dell’attività agonistica è la Bacardi Cup Invitational Regatta, che inizierà oggi in quel di Miami per concludersi nel pomeriggio ...

Vela – Miami Melges 20 Winter Series : il Caipirinha Sailing Team di Agostinelli tra i protagonisti : Miami Melges 20 Winter Series. Il Caipirinha Sailing Team tra i protagonisti della classe Melges 20 A metà strada tra il debutto nella classe e la seconda apparizione, Alessandro Agostinelli, armatore del Melges 20 rappresentante i colori del Caipirinha Sailing Team, torna con la mente all’esordio in questa classe dinamica e competitiva, confessando che si è trattato di una scelta pressoché obbligata perchè “…dopo tanti ...

Vela – World Cup Series 2019 : conclusa la tappa di Miami - assegnate tutte le medaglie in palio : Tutti i risultati degli equipaggi azzurri impegnati nell’ultima giornata della tappa di Miami delle World Cup Series 2019 assegnate ieri a Miami tutte le medaglie della tappa americana delle World Cup Series 2019. Ieri – domenica 3 febbraio – si sono svolte le Medal Race delle classi 470, Finn e Laser; mentre sabato 2 febbraio si erano svolte quelle di RS:X, 49er, 49er FX e Nacra 17. L’equipaggio azzurro formato da ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Italia competitiva ma fuori dal podio nel RS : X e nel 470 - nelle retrovie i 49er : La seconda tappa delle World Series 2019 di Vela a Miami (Florida, Stati Uniti) è andata in archivio con la spedizione azzurra a secco di medaglie ma con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista specialmente nelle classi RS:X e 470 (in cui hanno centrato il pass per la Medal Race tre imbarcazioni). La Nazionale Italiana ha dovuto fare a meno dell’imbarcazione di punta (lo staff tecnico sta svolgendo una preparazione ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò sono quinti in Medal Race e chiudono in sesta piazza nel 470 maschile : L’ultima giornata della seconda tappa delle World Series 2019 di Vela si è conclusa a Miami (Florida, Stati Uniti) con lo svolgimento delle Medal Race di 470 maschile e femminile, Laser Standard, Laser Radial e Finn. L’unica imbarcazione azzurra impegnata oggi, composta da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, ha ottenuto un quinto posto nella Medal Race del 470 maschile non sufficiente per ambire al podio di tappa. Gli azzurri hanno ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò sono quinti in Medal Race e chiudono in sesta piazza nel 470 maschile : L’ultima giornata della seconda tappa delle World Series 2019 di Vela si è conclusa a Miami (Florida, Stati Uniti) con lo svolgimento delle Medal Race di 470 maschile e femminile, Laser Standard, Laser Radial e Finn. L’unica imbarcazione azzurra impegnata oggi, composta da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, ha ottenuto un quinto posto nella Medal Race del 470 maschile non sufficiente per ambire al podio di tappa. Gli azzurri hanno ...

Vela – World Cup Series 2019 di Miami : conclusa la penultima giornata di regate - tutti i risultati : Nella giornata di oggi si concluderà il programma di gare con le Medal Race di 470 maschile e femminile, Laser Standard, Laser Radial e Finn. La penultima giornata di regate a Miami si è svolta con vento sui 7 nodi e ha visto da una parte, assegnare le prime medaglie in seguito alle Medal Race delle classi 49er, 49er FX, Nacra 17 ed RS:X maschile e femminile e dall’altra, la conclusione delle ultime regate di flotta da parte delle ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Mattia Camboni sbaglia in Medal Race e chiude 8° - Flavia Tartaglini migliora ed è 7^ assoluta : Quinta e penultima giornata di gare che va in archivio a Miami in occasione della seconda tappa delle World Series 2019 di Vela destinata alle classi olimpiche. Nella giornata odierna sono state disputate le Medal Race di cinque classi: 49er, 49er FX, Nacra 17 ed RS:X maschile e femminile. Domani il programma si chiuderà con le rimanenti regate decisive per le altre cinque categorie. Grande delusione nel RS:X per l’azzurro Mattia Camboni, ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : perdono posizioni gli azzurri nella quarta giornata. Ferrari-Calabrò quinti nel 470 - Mattia Camboni settimo nel RS : X : Si è conclusa nella notte italiana anche la quarta giornata di gare a Miami, in Florida (Stati Uniti d’Amercia), dove si sta svolgendo il secondo appuntamento delle World Series 2019 di Vela. Per la spedizione azzurra, priva dei campioni iridati nel Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti, restano ancora quattro equipaggi nelle prime dieci posizioni, con le diverse imbarcazioni in lotta per conquistare un posto nella Medal Race nel 470 e ...

Vela – Terza giornata intensa a Miami per le World Cup Series 2019 : Buon vento e tanto spettacolo alla Biscayne Bay di Miami per la Terza giornata di World Cup Series 2019 La Terza giornata di regate nella Biscayne Bay di Miami si è svolta con vento intorno agli 8 nodi proveniente da Nord in rotazione a Est e passaggi di perturbazioni. Tutte le classi sono riuscite a scendere in acqua e le classifiche hanno subito numerose modifiche per via dell’intensificarsi del vento. Azzurri in grande spolvero ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò in testa nel 470! Flavia Tartaglini rimane in terza posizione nel RS : X : Si è conclusa anche la terza giornata di gara a Miami, Florida (Stati Uniti d’America), dove si sta disputando la seconda tappa delle World Series 2019 di Vela. Dopo le difficoltà di ieri, le condizioni hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. Bilancio positivo nel complesso sino ad ora per la squadra azzurra, nonostante l’assenza dell’equipaggio di punta composto da Ruggero Tita e Caterina Banti (campioni iridati ...

Vela – World Series 2019 : poco vento a Miami nella seconda giornata di regate : poco vento a Miami per la seconda giornata delle World Series Cup 2019 Il secondo giorno di regate della tappa americana delle World Cup Series 2019 è stato caratterizzato da vento sui 5 nodi proveniente da nord in oscillazione che ha reso complicato lo svolgimento del programma di gare, andato in scena anche ieri a ranghi ridotti. Negli RS:X femminili scende dalla seconda alla terza posizione l’azzurra Flavia Tartaglini (SV Guardia ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Flavia Tartaglini resta in quota - risalgono posizioni Daniele Benedetti e Mattia Camboni. Tutto fermo nel 470 : Prosegue la seconda tappa delle World Series 2019 di Vela, in scena a Miami, in Florida (Stati Uniti d’America) in questa settimana. Nella seconda giornata sono state diverse le regate annullate a causa delle condizioni non ottimali. Non si è gareggiato nel 470 ad esempio, dove le coppie azzurre Giacomo Ferrari-Giulio Calabrò al maschile e Benedetta Di Salle-Alessandra Dubbini al femminile sono rimaste quindi in seconda e terza posizione ...