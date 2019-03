Salvini | Crollo degli sbarchi nel 2019

Migranti. Salvini - 2019 : crollo sbarchi : 11.09 "335 sbarcati (rispetto ai 5.945 nello stesso periodo dell'anno scorso), 1.354 espulsi, un solo cadavere recuperato in questo 2019. I dati confermano che passiamo dalle parole ai fatti". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, riferendosi alle statistiche del Viminale aggiornate alle ore 8 del 15 marzo. "Nel 2019" c'è stato un "crollo degli sbarchi del 94,37%" e che le "espulsioni sono 4 volte gli arrivi".

Elezioni Sardegna - Giro (FI) : 'Crollo dei 5 Stelle - rallenta l'effetto-Salvini' : Nel corso delle operazioni di spoglio per le Elezioni regionali tenutesi in Sardegna domenica scorsa, era emerso già dai primi risultati il successo della coalizione di centrodestra ed un significativo crollo in termini di consensi per il Movimento 5 Stelle. Un risultato che, stando all'analisi politica del senatore di Forza Italia, Francesco Giro, potrebbe in qualche modo simboleggiare la richiesta indiretta degli elettori rivolta alla Lega di ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Il crollo del M5s in Sardegna non spalanca le porte a Salvini (che però vince) : Roma. Qualche giorno fa il capogruppo del M5s alla Camera Francesco D’Uva, dopo il brutto risultato in Abruzzo, spiegava che, insomma, ci sono stati problemi di comunicazione. Un grande classico dei partiti in difficoltà, insieme alla “ripartenza dalle periferie”. Adesso ci manca solo che qualche au

La Sardegna al centrodestra : vince Solinas. Zedda ammette la sconfitta. Crollo M5S. Salvini esulta : «La Lega vince 6-0 sul Pd» : Operazioni in ritardo nell’isola. Le prime reazioni: Conte: «Nessuna conseguenza sul governo». Di Maio: «Siamo vivi e vegeti»

Sardegna : Solinas (centrodestra) verso il successo e crollo M5S. Salvini : “Lega 6-0 sul Pd” : Il più prudente è lui, anche se alla conclusione dello scrutinio mancano a questo punto meno della metà dei seggi. Le proiezioni però vanno tutte in quella direzione e lo spoglio di quasi mille sezioni su 1840 mostrano che Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è a un passo dal diventare nuovo governatore d...

Elezioni Sardegna - il peso del crollo M5S incombe su Salvini : Matteo Salvini continua a ripetere che per il governo non cambierà niente. Un refrain a cui non crede ma nel quale spera. Il centrodestra guidato a trazione leghista si prepara al bis. E a farne le spese però, anche stavolta, è il M5s, il socio di maggioranza, costretto a distanza di sole due settimane a leccarsi di nuovo le feriteE a farne le spese però, anche stavolta, è il M5s, il socio di maggioranza, costretto a distanza di sole ...

Matteo Salvini - la vendetta di Di Maio dopo il crollo in Sardegna : rischio contagio - la Lega all'inferno : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi'.

Alessandra Ghisleri sul crollo di M5s e Luigi Di Maio : 'Ecco il vero ruolo di Matteo Salvini' : A cosa è dovuta la disfatta del M5s in Abruzzo ? Una risposta alla domanda arriva da Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia mai e a capo di Euromedia Research , che dice la sua sul ...