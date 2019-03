Ricoverata in ospedale Paris Jackson | figlia di Michael | avrebbe tentato il suicidio

Paris Jackson «tenta il suicidio». La figlia di Michael Ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson, la figlia di 21 anni di Michael Jackson, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz...

Paris Jackson «tenta suicidio». La figlia di Michael Ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson, la figlia di 21 anni di Michael Jackson, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando...

Paris Jackson «tenta il suicidio». La figlia di Michael Ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson, la figlia di 21 anni di Michael Jackson, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando...

Paris Jackson «tenta il suicidio». La figlia di Michael Ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson, la figlia di 21 anni di Michael Jackson, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz...

Elenoire Casalegno Ricoverata in Ospedale! : Elenoire Casalegno è stata Ricoverata per un malore. A comunicarlo la stessa showgirl con un post su Instagram che ha preoccupato i fan. Ecco cosa è successo! Momento di ansia e paura per i numerosi fan di Elenoire Casalegno. Poche ore fa i fan della showgirl hanno trovato pubblicata sul suo profilo Instagram una foto molto preoccupante. Nello scatto si poteva vedere il corpo di Elenoire accasciato su una sedia a rotelle con una evidente ...

Patrizia Bonetti - l’ex concorrente del Grande Fratello “picchiata da tre donne a colpi di casco” : Ricoverata in ospedale : Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Gianluca Vacchi e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata aggredita a Milano, fuori dal cinema Odeon, vicino a piazza Duomo. A dare la notizia è Corona Magazine, il giornale online dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, secondo cui la giovane influencer sarebbe stata “picchiata con un casco da tre donne“, sotto gli occhi della sua amica Aida Yespica ...

È il compleanno di Vicky - festa davanti all’ospedale per la 13enne Ricoverata in oncologia : Parenti, amici, professori e compagni di scuola si sono dati appuntamento davanti all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino per una mega festa a sorpresa per il compleanno di Vittoria, 13enne ricoverata in oncologia pediatrica. "È stato il più bel compleanno della mia vita" ha assicurato Vicky.Continua a leggere

Sara Affi Fella Ricoverata in ospedale - fan in ansia. «Grazie a chi mi è stato vicino» : Sara Affi Fella in ospedale. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto stare i fan con il fiato sospeso dopo aver pubblicato sulle storie di Instagram una foto che la vede ritratta nel letto di un...

Sara Affi Fella Ricoverata - l'ex tronista ha subito un'operazione : la foto dall'ospedale : Continua il periodo decisamente 'No' per Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne protagonista dello scandalo che, lo scorso anno, l'ha messa alla berlina. In queste ore, Sara ha postato una foto sul suo account Instagram che ha fatto preoccupare i suoi fan: la ragazza, infatti, appare distesa su un letto di ospedale, dopo aver subito un'operazione. La foto di Sara Affi Fella dall'ospedale: è stata operata La foto postata da Sara ha ...