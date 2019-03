Nba | i Warriors fanno la voce grossa Thunder travolti in casa

Nba – DeMarcus Cousins e quello strano paragone : “Warriors come… una soap opera!” : DeMarcus Cousins, sempre sopra le righe, si è lanciato in un particolare paragone: l’NBA e la vita all’interno dello spogliatoio Warriors sono come una soap opera DeMarcus Cousins è un giocatore sempre sopra le righe. ‘Boogie’ ha un talento eccezionale, ma anche un carattere abbastanza fumantino che lo porta spesso a ‘fare a botte’ con avversari (e qualche volta anche compagni) e la maggior parte delle volte a dire qualsiasi cosa gli passi ...

Nba - Golden State Warriors - Cousins al top : se gioca così - non ce n'è per nessuno : ... "Sono sicuro che ne abbiate sentito parlare - "As The World Turns" ["così gira il mondo", in onda dal 1956 al 2010 con 13.858 puntate e 54 stagioni complessive, ndr]. Mia nonna le definiva le sue ...

Nba - i Golden State Warriors e la visione in tre fasi di Joe Lacob : 'Mi ispiro a Disney' : ... da quando ha assunto la guida della franchigia, ha completamente rivoluzionato l'organizzazione degli Warriors e anche di conseguenza la sua percezione nel resto del mondo. Uno è un produttore di ...

Nba - risultati del 14 marzo : i Warriors vincono di due punti a Houston : Il big match della notte Nba è stato una prova generale dei Playoff della Western Conference: a Houston si affrontavano i Rockets e i Warriors, rispettivamente terzi e primi nella classifica a ovest. I campioni in carica, senza Kevin Durant, hanno trovato in Klay Thompson la sicurezza necessaria a portare a casa il match: 30 punti con il 50% al tiro, mentre DeMarcus Cousins sotto canestro vince il confronto diretto contro Clint Capela e Kenneth ...

Risultati Nba – Che Warriors contro Houston! Hawks - Wizards e Thunder portano a casa la vittoria : Thompson, Cousins e Curry battono i Rockets: ko anche per Nets, Suns e Pistons Sono stati sei i match andati in scena nella notte sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Tra questi da segnalare tra tutti la sfida tra Rockets e Golden State. Dopo ben nove vittorie consecutive, Houston capitola di fronte ai Warriors, che privati di Kevin Duran, mettono in mostra i muscoli grazie ai canestri di Klay Thompson (30 ...

Nba – Klay Thompson bacchetta i fan degli Warriors : “sosteneteci di più - sono le ultime partite alla Oracle Arena” : Klay Thompson deluso dall’apporto del pubblico dei Golden State Warriors: la guardia della franchigia della Baia chiede più sostegno per le ultime gare da giocare alla Oracle Arena prima del trasferimento al Chase Center La stagione attuale, per i Golden State Warriors, sarà l’ultima da giocare alla Oracle Arena. Dal prossimo anno infatti, la franchigia bi-campione NBA in carica si trasferirà al Chase Center di San Francisco. I giocatori ...

Risultati Nba – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...

Nba - torna Klay Thompson e si vede : 9/11 da tre - 39 punti - Nuggets travolti dagli Warriors : Golden State Warriors-Denver Nuggets 122-105 Gli Warriors avevano già battuto sonoramente i Nuggets una volta, questa stagione, 142-111 a Denver,: da subito è stato chiaro che sarebbe stata un'altra ...

Nba – Bogut non si nasconde : “firma con gli Warriors? Scelta semplice - se devo sventolare l’asciugamano per 20 partite lo farò” : Andrew Bogut non si nasconde e svela di essere conscio del suo ruolo di secondo piano negli Warriors: il centro australiano sa bene però che anche un minimo apporto sarà importante alla causa Cercato da Sixers e Warriors in vista del finale di stagione, Andrew Bogut non ha avuto dubbi su quale squadra scegliere. Il centro australiano è tornato a vestire la maglia di Golden State, con la quale si è laureato campione NBA 2015. Ai microfoni ...

Nba - Gordon Hayward è tornato : dopo i 30 contro gli Warriors - canestro della vittoria sui Kings [VIDEO] : Se Gordon Hayward proseguirà nella crescita mostrata nelle ultime settimane, saranno guai per le avversarie dei Celtics ad Est Gordon Hayward sembra essere tornato sui suoi livelli ‘pre-infortunio’. I tifosi dei Celtics faranno i dovuti scongiuri, ma due indizi sembrano fare una prova. Nelle ultime due gare di Boston, la guardia ex Jazz ha dato sfoggio di tutte le sue immense qualità. Dapprima contro gli Warriors ha giocato una ...

Mercato Nba - colpo Warriors : Andrew Bogut ha firmato : Andrew Bogut ha firmato un nuovo contratto con i Golden State Warriors, il trasferimento è stato ufficializzato dalla franchigia Andrew Bogut torna ai Golden State Warriors dopo un lungo girovagare. Il centrone americano sembrava essere ad un passo da Philadelphia, prima di firmare con gli Warriors nella giornata di oggi. Andrà ad allungare la rotazione dei lunghi di coach Kerr, alle spalle del titolarissimo Cousins. Dunque Andrew Bogut ha ...

Nba – Fatta per il ritorno di Andrew Bogut ai Golden State Warriors : il centro firma fino a fine stagione : Andre Bogut è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors: il centro australiano firma fino a fine stagione con la franchigia della Baia La notizia era nell’aria già da un po’ di giorni, adesso è arrivata l’ufficialità: Andrew Bogut è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors. La conferma è arrivata da Shams Charania di The Athletic che ne ha annunciato la firma fino a fine stagione. Si tratta di un ritorno in maglia giallo-blu per il ...

Nba – Steve Kerr bacchetta gli Warriors : “contro i Celtics abbiamo fatto jogging - sconfitta imbarazzante” : Gli Warriors perdono di 33 punti contro i Celtics, è la sconfitta casalinga più larga della gestione Kerr. Il coach definisce imbarazzante la prova dei suoi Grande sorpresa nella notte della Oracle Arena. I Golden State Warriors hanno perso nettamente il big match contro i Celtics che, nonostante non stessero passando un buon momento, si sono imposti 95-128. Ben 33 punti di distacco per quella che è la peggior sconfitta casalinga dell’era ...

Nba - inattesi ko di Warriors e Raptors : ANSA, - ROMA, 6 MAR - L'inattesa sconfitta dei Golden State Warriors è il dato più significativo del turno Nba giocato questa notte. I campioni in carica del torneo, nonchè in vetta alla classifica ...