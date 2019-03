La Juve di scena a Marassi | dove vedere la gara contro il Genoa in Tv

Bale-Juventus - Rai Sport svela un retroscena : dettagli e verità sull’affare! : Bale-Juventus – Sarà un’estate di calciomercato veramente stellare in Europa con tanti grandi nomi pronti ad innescare un clamoroso effetto domino. Il Real Madrid avrà per forza di cose un ruolo di primo piano. Sia per quanto riguarda i grandi campioni che proverà a portare al ‘Santiago Bernabeu’ sia in direzione opposta, con molti esuberi pesanti che […] More

Squalifica Ronaldo - nuovo scenario : ora la Juve trema? : Squalifica Ronaldo- Cristiano Ronaldo potrebbe rischiare la Squalifica di una giornata dopo il gestaccio a fine gara dopo il match contro l’Atletico Madrid. L’attaccante portoghese ha mimato lo stesso gesto del Cholo Simeone, il quale aveva sottolineato gli attributi dell’Atletico dopo il secco 2-0 del match d’andata. Indice puntato contro Ronaldo. Dalla Spagna starebbe rimbalzando […] More

Retroscena Evra-Ronaldo prima di Juve-Atletico - il portoghese : “Li schiacciamo” [FOTO] : Ex Juve e sostenitore dei bianconeri nonché ex compagno di Ronaldo. Evra fa sempre parlare di sé, come dimostrano i diversi video che pubblica nei suoi profili social. Emerge un Retroscena tra il francese e CR7, in merito ad una chat che il terzino ha pubblicato sul suo profilo Instagram qualche ora fa ma risalente a cinque giorni prima di Juve-Atletico. Evra esalta le caratteristiche di Ronaldo, positivo, convinto e determinato, come ...

Retroscena CR7 : il messaggio ad Evra prima di Juve-Atletico -FOTO- : CR7 Evra- Evra, tramite il proprio account instagram, ha colto l’occasione per pubblicare una foto della conversazione Whatsapp con Cristiano Ronaldo pochi giorni prima del super match tra Juventus e Atletico Madrid. L’ex difensore della Juventus ha voluto caricare l’attaccante portoghese, spingendolo a dare tutto per ottenere il passaggio del turno. Secca e decisa la […] More

Icardi-Juventus - nuovo retroscena : improvvisa accelerata! : ICARDI JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “TMW“, Juventus e Inter starebbero lavorando attentamente sul possibile scambio Icardi-Dybala. Resta in stand-by la posizione di Icardi nei confronti del club nerazzurro. Accordo sul rinnovo del contratto ancora da valutare e decidere. Resta forte il braccio di ferro tra le due parti: Marotta spinge da una parte, Wanda […] More

Juve - ti presento Spinazzola : sorpassato Alex Sandro e nuovo scenario : Esordio in Champions League con la calma di un assoluto veterano. Personalità, grinta, qualità e determinazione. Leonardo Spinazzola ha stupito tutti. Una prestazione pazzesca, condita da interminabili discese sulla fascia, abbinate a corsa, ma anche a tanta qualità. Allegri ha ritrovato un terzino di spinta, capace di abbinare alla perfezione fase difensiva, con fase offensiva. […] More

Pistocchi - colpo di scena : “Juve bellissima - CR7 straordinario” : Fa strano leggere dei complimenti della Juventus sul profilo ufficiale di Maurizio Pistocchi. Il noto giornalista, costantemente con il dente avvelenato nei confronti dei bianconeri, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista dopo il netto successo della Juventus per 3-0 nei confronti dell’Atletico Madrid. Pochi dubbi, tanti complimenti e applausi a scena […] More

Marcelo-Juventus - Zidane stravolge i piani bianconeri : dettagli e retroscena : MARCELO JUVENTUS – La scelta di Zinedine Zidane di accettare l’offerta di Florentino Perez e di tornare a essere l’allenatore del Real Madrid porterà a importanti risvolti sul mercato. Molti dei giocatori che avevano chiesto la cessione, ora sono pronti a cambiare idea. Tra questi c’è Marcelo, la cui stagione è stata, fino a questo […] More

Conte-Juventus - ora si può davvero : retroscena e dettagli! : CONTE JUVENTUS – Non sarà Zinedine Zidane il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico francese, accostato con forza ai bianconeri anche in mattinata, torna a Madrid. Zidane sarà già in giornata il tecnico del Real Madrid.L’annuncio è arrivato poche ore fa dallo stesso sito del Real Madrid. Sfuma così il sogno dei tifosi della Juventus che avrebbero […] More

Guardiola-Juventus : il tecnico confessa un retroscena agli amici! : GUARDIOLA JUVENTUS- La Juve sogna Guardiola in vista del prossimo futuro. Un affare di difficile percorrenza per diversi aspetti. Senza ombra di dubbio il più significativo è rappresentato dagli eccessivi costi dell’operazione. Attualmente il tecnico del City percepisce uno stipendio dal oltre doppia cifra, costi ritenuti eccessivi da parte della dirigenza juventina. Un affare […] More

Retroscena Sandro Mazzola : “Dissi di no alla Juve - papà si sarebbe rivoltato nella tomba” : Ospite a Tv2000 del programma “Beati voi-10 comandamenti”, la bandiera nerazzurra svela una possibile sliding door della sua carriera, ricordando un aneddoto del suo ‘no‘ alla Juventus: “Giampiero Boniperti, che aveva giocato con mio papà, mi fece una telefonata. Era impossibile dirgli di no. Mi invitò a Torino a mangiare con lui e a parlare del mio contratto. Sono andato, abbiamo parlato di calcio e un ...

Zidane-Juventus - il francese è a Torino : il retroscena! : Zidane-Juventus – la Juventus è concentrata all’impegno dell’anno contro l’Atletico Madrid di martedì sera in Champions League. Competizione preferita di Zinedine Zidane che da tecnico ne ha vinte tre e tutte di fila con il Real Madrid, prima dell’addio a sorpresa arrivato subito dopo la finale vinta con il Liverpool lo scorso 26 maggio. Non […] More

Serie A - Juventus-Udinese 4-1 : Kean si prende la scena : Stravince la Juventus nell'anticipo della 27a giornata di Serie A rifilando un 4-1 all'Udinese nonostante l'ampio turnover varato da Allegri. Senza CR7, a riposo in vista della Champions, a prendersi ...