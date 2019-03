Juventus | per la difesa idea Davinson Sanchez Rai Sport

Juventus - Allegri : 'Ronaldo ha bisogno di riposo - per lui niente match con il Genoa' : Torino - Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla trasferta della Juventus in casa del Genoa, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. 'Ronaldo ha bisogno di riposare, poi ha la Nazionale e ...

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Genoa-Juventus - NASCAR e tanto altro : lo sport da non perdere nel weekend su DAZN : Sabato sera, al termine di Torino – Bologna, appuntamento con Diletta Gol, lo show originale di DAZN condotto da Diletta Leotta. Domenica alle 20:40 ilquinto appuntamento della NASCAR Cup Series. L’ampia offerta multisport di DAZN comprende anche boxe, arti marziali miste, e hockey su ghiaccio Un weekend di grande sport, quello che si aprirà oggi su DAZN. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric per un centrocampo stellare : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzarsi notevolmente nella prossima sessione estiva e il reparto che dovrebbe subire maggiori modifiche dovrebbe essere il centrocampo. Sami Khedira, vittima di numerosi infortuni anche in questa stagione, potrebbe essere ceduto, mentre la permanenza di Emre Can, dopo la superba prestazione in Champions League contro ...

Genoa-Juventus - spazio a Kean. Ancora 2 dubbi per Allegri : Genoa-Juventus – Il Corriere dello Sport analizza il match di campionato tra Genoa e Juventus. Tra i grifoni occhi puntati sul difensore argentino Romero, già virtualmente bianconero. Allegri ha Ancora da sciogliere alcuni dubbi di formazione. Possibile turno di riposo per Cristiano Ronaldo: se il portoghese non dovesse entrare in campo, al suo posto l’azzurro […] More

Genoa Juventus formazioni probabili - riposo per Chiellini : Genoa Juventus formazioni – Genoa e Juventus si sfidano a Marassi nel 28° turno di Serie A. I bianconeri sono reduci dalle fruttuose fatiche di Champions e sono primi in campionato con ampio margine sul Napoli. I rossoblu cercano invece un successo che manca da tre giornate. Doppia seduta ieri per la formazione di Prandelli […] L'articolo Genoa Juventus formazioni probabili, riposo per Chiellini è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Marcelo-Juventus - Zidane complica le cose : pronto però il piano di Paratici : MARCELO JUVENTUS – Paratici guarda già al mercato. Tutto l’ambiente juve al momento è focalizzato sulla Champions League mentre il dirigente bianconero già guarda al futuro. Paratici è pronto a rendere la Juventus ancora più forte la prossima stagione, con innesti di livello. Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe lasciare la Spagna al termine […] More

Juventus - Sarri sarebbe il nuovo nome per il post Allegri (RUMORS) : Massimiliano Allegri ha puntellato come meglio non poteva la sua panchina grazie alla vittoria in rimonta contro l'Atletico Madrid. Ma nonostante la spallata alle critiche che lo bersagliavano, il tecnico livornese continua ad essere chiamato in causa da numerose voci che lo vorrebbero il prossimo anno lontano dalla Torino bianconera e che alimentano via via un toto nomi che coinvolge numerosi top manager europei. Il nome nuovo circolato nelle ...

Bonucci : 'Abbiamo scoperto una nuova Juventus - Cristiano Ronaldo è un alieno' : Per la Juventus, quella di oggi, è stata una mattinata intensa, divisa tra il lavoro in campo e i sorteggi di Champions League che si sono tenuti a Nyon. Alla Continassa, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno iniziato a preparare la gara contro il Genoa, mentre Pavel Nedved era in Svizzera per scoprire l'avversaria europea dei bianconeri. La Juve ai quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere con l'Ajax. Subito dopo il ...

L'Ajax è l'avversaria della Juventus dei quarti di Champions League : le cose da sapere : Hanno cancellato Madrid dalla cartina europea della Champions con due imprese, adesso si affrontano ai quarti di finale con il pensiero rivolto proprio a Madrid, sede della finale. La Juventus pesca l'...

Juventus - Agnelli mette in vetrina Nicolussi : “i giovani devono fare esperienza” : “Hans Nicolussi ha provato l’esperienza di vivere l’ottavo di Champions con l’Atletico: i ragazzi devono fare esperienze del genere”. Sono le dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli che mette in vetrina il giovane centrocampista bianconero: “Nicolussi dovrebbe giocare in Primavera – ha proseguito il presidente della Juventus – ma come mi è stato insegnato da Marotta, che ...

Juventus - Nedved : 'Contro l'Ajax saranno gare bellissime - non temiamo squalifica per CR7' : La Juventus poco fa ha conosciuto il nome della sua avversaria per i quarti di finale di Champions, la squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà con l'Ajax. I bianconeri hanno saputo anche chi incontreranno nell'eventuale semifinale e se passeranno se la dovranno vedere con una fra Tottenham e Manchester City, perciò il percorso europeo della Vecchia Signora è tracciato. Al termine del sorteggio è arrivato subito il commento del vice ...

Quarti di finale Champions League - per la Juventus c'è il match con l'Ajax : ... presente al sorteggio ha detto di non sapere se essere o meno contento di avere trovato l'Ajax: 'Ha dimostrato forza, servirà tanta attenzione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Saranno due ...