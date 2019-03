Juve prima sconfitta in campionato

La Juventus cade contro il Genoa 2-0 : prima sconfitta in campionato : prima o poi doveva succedere e puntualmente è successo: la Juventus ha perso la prima partita dell'anno in campionato e l'ha fatto dopo 28 giornate. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti dal ...

Genoa-Juventus 2-0 : senza Ronaldo prima sconfitta per i bianconeri : Dopo l'impresa in Champions arriva la prima sconfitta in campionato per la Juventus contro il Genoa, 2-0,, che aveva già conquistato un punto all'andata allo Stadium. Massimiliano Allegri chiedeva ...

Il Genoa vince 2-0 - per la Juve senza Ronaldo prima sconfitta in campionato : prima sconfitta in campionato per la Juventus capolista di serie A: nell’anticipo della 28ma giornata, i bianconeri sono stati superati allo stadio Ferraris dal Genoa, per 2-0. I gol, nel secondo tempo, al 27’ di Sturaro al 34’ di Pandev....

Highlights Genoa-Juventus 2-0 : video - gol e sintesi. Prima sconfitta per la capolista : La Juventus incappa nella Prima sconfitta stagionale in Serie A perdendo a Genova nel lunch match della 28ma giornata della Serie A di calcio contro il Genoa, vittorioso per 2-0. Decisive nella ripresa le reti di Sturaro al 72′ e di Pandev al minuto 81. Di seguito le immagini salienti della gara. Highlights Genoa-Juventus 2-0 IL VANTAGGIO DI STURARO ?????? ???????? : ???? 1 × 0 ??????? .. ????? ????? ????? .. ...

Prima sconfitta stagionale in campionato per la Juventus : Primo stop stagionale in Serie A. La Juve cade al Ferraris. Il Genoa sorprende la capolista nella ripresa trovando la

Juve. Sulla strada per Madrid prima l’Ajax poi la vincente tra Tottenham-City : Va bene a Cristiano Ronaldo. Da Nyon spunta fuori l’Ajax. Saranno gli olandesi gli avversari nei quarti di finale di

Retroscena Evra-Ronaldo prima di Juve-Atletico - il portoghese : “Li schiacciamo” [FOTO] : Ex Juve e sostenitore dei bianconeri nonché ex compagno di Ronaldo. Evra fa sempre parlare di sé, come dimostrano i diversi video che pubblica nei suoi profili social. Emerge un Retroscena tra il francese e CR7, in merito ad una chat che il terzino ha pubblicato sul suo profilo Instagram qualche ora fa ma risalente a cinque giorni prima di Juve-Atletico. Evra esalta le caratteristiche di Ronaldo, positivo, convinto e determinato, come ...

Retroscena CR7 : il messaggio ad Evra prima di Juve-Atletico -FOTO- : CR7 Evra- Evra, tramite il proprio account instagram, ha colto l’occasione per pubblicare una foto della conversazione Whatsapp con Cristiano Ronaldo pochi giorni prima del super match tra Juventus e Atletico Madrid. L’ex difensore della Juventus ha voluto caricare l’attaccante portoghese, spingendolo a dare tutto per ottenere il passaggio del turno. Secca e decisa la […] More

Cristiano Ronaldo - Evra rivela : "Cosa mi ha scritto prima di Juve-Atletico". Ufficiale : CR7 extraterrestre : "Passeremo amico mio". Cristiano Ronaldo era talmente sicuro di sé, prima della devastante performance contro l'Atletico Madrid, da assicurare a Patrice Evra via Whatsapp il passaggio di turno della Juventus in Champions League. Il francese, ex Juve e Manchester United (dove giocò con il portoghese)

Juventus - Cristiano Ronaldo prima dell'Atletico Madrid : "Passiamo - li schiacceremo" : Che poi scrive: "Questo mostra la fiducia, la rabbia, la determinazione del miglior giocatore al mondo. In ogni grande occasione ha dimostrato che è un vero uomo. Per favore, non essere geloso del ...

Mercato Juventus - Paratici ha scelto la prima priorità : i dettagli! : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estivo. Tanti gli obiettivi di Mercato della società bianconera, ma il direttore sportivo bianconero avrebbe espresso la sua prima priorità in vista della prossima stagione: Federico Chiesa. Di fatto, l’attuale attaccante della Fiorentina rappresenterebbe la prima […] More

Cristiano Ronaldo prima del match con l'Atletico : 'Se la Juventus gioca bene passiamo' : In estate la Juventus, ha acquistato Cristiano Ronaldo per dotarsi di un fuoriclasse, con il quale dare l'assalto alla Champions League che insegue dal 1996. L'ex Real Madrid, ambientatosi molto bene in seno al gruppo di Allegri, nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista a Dazn, durante la quale ha fatto il punto sulla Serie A, sull'ottavo di ritorno contro l'Atletico e sulla sua famiglia....Continua a leggere

Kean-Nicolussi - prima e dopo : l'amicizia social dei gioielli della Juve : TORINO - l'amicizia sul campo è bella. E lo diventa ancora di più quando a condividerla sono due neo talenti, i due gioielli della Juve pronti a spiccare il volo. Un destino simile che Kean ha voluto ...

Juve Atletico - parla Simeone : la conferenza stampa LIVE prima della Champions : ... David Medina, ha parlato de match di ritorno ai microfoni di Sky Sport: "L'Atletico giocherà arroccato dietro e proverà a colpire in contropiede con la velocità di Morata e Griezmann" CLICCA QUI ...