Insulti razzisti a 14enne, gara sospesa

a un calciatoredella categoria giovanissmi durante una partita di calcio a Cairo Montenotte (Savona).L'arbitro,donna, ha sospeso ladue volte per glidi ventenni della tifoseria della Cairese al portiere di origini sudamericane della squadra del Priamar di Savona. "Mio figlio è ferito e amareggiato, E' un episodio vergognoso che non merita commenti se non un intervento deciso della Federazione,non si possono accettare certi episodi" ha denunciato la madre del giovane calciatore.(Di domenica 17 marzo 2019)

