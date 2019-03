Horizon | Zero Dawn 2 in arrivo su PlayStation5?

Lo sviluppo di Horizon Zero Dawn 2 per PS5 confermato da un annuncio di lavoro? : Solo un paio di settimane fa, a due anni anni dal lancio ufficiale sul mercato, Sony e Guerrilla Games hanno festeggiato i risultati di Horizon Zero Dawn, una nuovissima IP che ha dimostrato le proprie qualità ottenendo il favore della critica (date un'occhiata alla nostra recensione) e anche del pubblico, che ha premiato il costante impegno di Sony in ambito first-party con la vendita di più di 10 milioni di copie.Un titolo che è uscito su una ...

Due immagini mostrano il pittoresco processo di creazione dei robot di Horizon : Zero Dawn : Di recente è stato il secondo anniversario della pubblicazione di Horizon: Zero Dawn. L'esclusiva open world di Sony che nel giro di poco tempo è diventato uno dei giochi più belli di questa attuale generazione, caratterizzato da un design accattivante e una storia molto profonda. Le creature che donano particolarità a questa opera sono dei robot dalle sembianze animalesche e di varie dimensioni. Tuttavia, come segnalato da Kotaku, ...

Sony e Guerrilla Games festeggiano le oltre 10 milioni di copie vendute di Horizon Zero Dawn : Nella giornata di oggi Sony Interactive Entertainment e Guerrilla Games hanno felicemente annunciato che l'acclamato Horizon Zero Dawn ha superato le 10 milioni di copie vendute. L'annuncio arriva in un giorno molto speciale per i fan del titolo, infatti il gioco è stato rilasciato in Nord America il 28 febbraio 2017, mentre solo un giorno dopo qui in Europa.Come riporta Twinfinite, bisogna ammettere che i ragazzi di Guerrilla Games si sono ...

10 milioni di copie per Horizon Zero Dawn - quando esce il secondo capitolo su PS5? : Nel variegato panorama di esclusive PlayStation 4, Horizon Zero Dawn rappresenta una delle più apprezzate dai fedelissimi di casa Sony. E, senza paura di esagerare, anche una delle più coraggiose. E non perché l'avventura di Aloy si discosti troppo dai canoni degli action adventure a mondo aperto, ma perché gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno saputo slegarsi dalla saga sparacchina di Killzone e abbracciare un genere per loro sconosciuto, ...