GP Australia | Binotto | ' Non abbiamo trovato il bilanciamento sulla SF90

F1 – L’umiltà di Binotto al Gp d’Australia - il team principal Ferrari crede nella SF90 nonostante il risultato : “eravamo fuori posto” : Mattia Binotto non si lascia colpire dallo sconforto dopo il risultato della Ferrari nella prima gara della stagione di F1: il commento del team principal di Maranello al termine del Gp d’Australia E’ andata in scena questa mattina la prima gara della stagione 2019 di F1: Valtteri Bottas ha conquistato una significatissima vittoria oggi nel circuito di Albert Park, davanti al suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e a Max ...

F1 - delusione Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Australia : Binotto spiega i motivi del fallimento : Il team principal della Ferrari si è soffermato su cosa non ha funzionato nel corso delle qualifiche del Gp d’Australia Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc quinto, non proprio il risultato che la Ferrari si attendeva alla vigilia delle qualifiche del Gp d’Australia. Mercedes troppo forte per il Cavallino, prova ne sono i sette decimi rifilati da Hamilton al tedesco del team di Maranello. photo4/Lapresse Un boccone amaro da ...

Formula 1 - GP Australia. Binotto : 'Affidabilità Ferrari? Melbourne darà risposte' : "L'#EssereFerrari? E' Importante, è un tema d'identità per raccontare che la nostra squadra è unica e cosa rappresenta. Poi sono convinto che poi ogni persona e collaboratore può avere un senso ...

F1 – Binotto con i piedi per terra in Australia : “non si può dormire sonni sereni” : Mattia Binotto fiducioso ma con i piedi per terra: le parole del team principal Ferrari dopo la prima giornata di prove in Australia E’ la Mercedes a dominare le prove libere della prima giornata del Gp d’Australia. La stagione 2019 è iniziata nel segno delle Frecce Argento, ma la Ferrari non ha intenzione di stare a guardare. Quinto e nono, rispettivamente Vettel e Leclerc, che già nella giornata di domani vorranno far meglio ...