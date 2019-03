quattroruote

(Di domenica 17 marzo 2019) In attesa della futura generazione della500, che sarà svelata in versione elettrica al Salone di Ginevra 2020, la Casa di Torino ha presentato la gamma 120, disponibile anche sugli altri modelli ("X" e "L"), ispirati alla celebre vettura degli anni 50. In particolare, per la citycar a tre porte si tratta dellennesima versionea listino, a quasi dodici anni dal suo debutto sul mercato italiano, avvenuto il 4 luglio del 2007, esattamente mezzo secolo dopo quello della sua antenata. Di fatto, tra gli esemplari a marchioe le, la lista delle special edition della 500 annovera diverse decine di allestimenti, in molti casi disponibili in entrambe le varianti di carrozzeria (chiusa e aperta). Solo di recente, oltre alla citata 120, è stata lanciata sul mercato la gamma Collezione in versione autunnale, a pochi mesi di distanza da quella ...

dinoadduci : Fiat e Abarth - Le più belle 500 in edizione speciale FOTO GALLERY - quattroruote : A dodici anni dal debutto della nuova #Fiat #500, ecco le più affascinanti versioni del Cinquino del terzo millenni… - EnzoBollani : l'alternativa a Carlo Abarth. 500 alla romana. #Giannini #roma #giannanannini #imaschi #seinellanima… -