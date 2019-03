FCA | per il settore flotte si punta su PMI e clienti privati | il diesel resta la

FCA - ok dai delegati Fim e Uilm al contratto. Ma la Fiom : "Così si perdono 3000 euro all'anno" : ROMA - Una differenza di circa 3000 euro all'anno per gli operai e di quasi 4000 per gli impiegati. La Fiom-Cgil ha fatto i conti in tasca al 'Contratto collettivo specifico' appena firmato dalle ...

FCA supera Hyundai e si riprende il quarto posto in Europa a febbraio : I dati di vendita automobilistici non sono positivi a febbraio per Fca, che in Europa ha consegnato 78.850 automobili, il 5,3% in meno rispetto a febbraio dell'anno scorso. Questo risultato è comunque sufficiente a fare di Fca il quarto costruttore europeo a febbraio, dato che Hyundai Group, avanti a gennaio, ha consegnato lo scorso mese 72.862 vetture (-0,2%). Se si considera il bimestre gennaio-febbraio, il gruppo coreano torna davanti ad Fca, ...

FCA : a febbraio in Ue molto bene vendite Jeep - record per Lancia : Roma, 15 mar., askanews, - Un febbraio molto positivo per le vendite del marchio Jeep nell'Unione Europea, mentre la Lancia segna 'altri due record'. Lo afferma Fiat Chrysler dopo i dati sul mercato ...

Auto : a febbraio immatricolazioni in Ue giù -1% - per FCA -5 - 3% : Roma, 15 mar., askanews, - Il mercato europeo dell'Auto ancora in rosso a febbraio, con un calo delle immatricolazioni dell'1% dopo il -4,6% di gennaio. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

FCA - richiamo volontario negli Stati Uniti per 860 mila auto : Fca richiama negli Stati Uniti 862.520 auto per le emissioni. Lo riporta l'agenzia Bloomberg , sottolineando che il richiamo è il risultato dell'indagine sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione ...

Auto : FCA richiama 862.520 veicoli per emissioni : Fca richiama negli Stati Uniti 862.520 Auto per le emissioni. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, sottolineando che il richiamo è una conseguenza dell’indagine sulle emissioni dell’Agenzia per la protezione Ambientale americana. Il richiamo sarà effettuato in fasi durante il 2019 e, nel frattempo, gli Automobilisti potranno continuare a guidare le loro Auto. L’Agenzia per la Protezione Ambientale continuerà a indagare su ...

FCA - Ferrari e Cnh : rinnovato il contratto per gli 87mila dipendenti italiani - aumento di 144 euro a regime : contratto rinnovato per gli 87mila lavoratori italiano del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Dopo quattro mesi di trattativa, senza neppure un'ora di sciopero, è stata firmata l'intesa per Fca, Cnh ...

Firmato rinnovo contratto di lavoro per 66 mila dipendenti di FCA : Fiat Chrysler Automobiles ha Firmato con Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm e Aqcfr il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro scaduto

Per lavoratori FCA - Cnh e Ferrari aumento salario 145 euro al mese : Roma, 11 mar., askanews, - Con il rinnovo contrattuale gli 87mila lavoratori in Italia di Fca, Ferrari e Cnh Industrial avranno un aumento salariale medio a regime di 144,5 euro mensili, 'pari all'8,...

FCA - firmato rinnovo contratto per 87mila lavoratori. Aumento medio di 144 euro. Gorlier : 'Poste condizioni per sfide future' : Anche per questo l'accordo è una buona notizia non solo per i circa 90.000 dipendenti a cui si applica, ma per l'intero mondo del lavoro'.

FCA - Cnh e Ferrari : nuovo contratto fino al 2022 per 87mila lavoratori : 'Si tratta - prosegue - di un rinnovo contrattuale che sfida la crisi, poiché guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti in una fase di difficoltà dell'economia in generale ...