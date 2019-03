All’Italia non serve una riedizione del bipolarismo | ma una nuova e grande forza centrista

Clima - Zingaretti : “Ho dedicato la mia vittoria a Greta” - ma il M5S non ci sta e accusa il Pd di opportunismo. Ecco la solita ‘faida All’Italiana’ : “Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l’Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto delle Primarie ho dedicato la mia vittoria a Greta Thunberg. C’è un solo modo per essere degni di tanta ...

Tav - Conte : “Non serve All’Italia”. Ma chiede il confronto con Francia e Ue : «Quando gli esperti si sono allontanati, abbiamo fatto una valutazione politica, cui spetta decidere, sennò ora al mio posto ci sarebbe un tecnico. Non ho mai detto che la decisione finale sarebbe stata solo sulla base dell’analisi-costi benefici. La Politica si assume onori e oneri della decisione». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un pas...

“Poca crescita - troppo debito” - il giudizio della Commissione europea non fa sconti All’Italia : Processo di riforme «in stallo», le più recenti misure politiche prese dall’attuale governo che «fanno marcia indietro» rispetto al percorso intrapreso in precedenza, una anemia nella crescita legata a «problemi di vecchia data» che continuano a non essere affrontati. Il giudizio della Commissione europea sull’Italia è piuttosto severo, ma non sorp...

Egitto - il sistema che ha sbranato Regeni è ancora vivo. Ma All’Italia non interessa : La pantomima solita, se non fosse stato per il contesto. Ripetitiva quanto un rituale. Quando esponenti del governo italiano, in questo caso il premier Conte, incontrano l’egiziano al Sisi, ufficialmente si parla soprattutto delle indagini sull’assassinio di Giulio Regeni. Posto questo schermo, dietro si discutono temi attinenti l’interesse nazionale: quel che combina in Libia il protetto del Cairo, il generale Haftar; sviluppi nella geopolitica ...

Premier League - Sarri e la stretta di mano negata a Guardiola : è un fanatico che non sa perdere - ma All’Italia manca. E molto : Se n’è andato dall’Italia con l’etichetta di profeta del bel gioco e di genio anche un po’ incompreso (per la fine traumatica della storia col Napoli). L’idillio inglese di Maurizio Sarri è durato poco più di sei mesi, spezzato in maniera irreparabile al cospetto proprio di Guardiola, quello vero però: Manchester City-Chelsea 6-0, un risultato tennistico, una figuraccia epocale, l’apoteosi di tutti i limiti e le contraddizioni del tecnico ...

Inter Conte : “DAll’Italia non ho ricevuto nessuna offerta” : Conte Inter – “Dall’Italia non ho ricevuto nessuna offerta”. Lo dice l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport a Bergamo per assistere al match di Coppa Italia Atalanta-Juventus. -> Leggi anche Pagelle Atalanta-Juventus 3-0, highlights e tabellino del match Inter Conte, nessuna offerta “Il campo mi manca – aggiunge […] L'articolo Inter Conte: ...