Tumori | Salvini | “Eccezionale scoperta dei ricercatori italiani | ogni tanto una buona

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) “unanotizia! Eccezionaledel team diguidati dal professor Antonio Giordano, siete il simbolo dell’ingegno del nostro Paese nel mondo“. Questo il commento del ministro dell’Interno Matteoad un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui ha condiviso un articolo di MeteoWeb dove si riporta la notizia di un portomedica.si è complimentato con il team del professor Antonio Giordano che ha scoperto il ruolo di una proteina nel prevenire l’accumulo di mutazioni e l’insorgenza di malattie come il cancro. Lo studio è stato pubblicato su Nucleic Acids Research e ha coinvoltodell’Università di Siena, dell’Istitutodi Napoli Pascale e CROM di Mercogliano (Avellino) e della Temple University di Philadelphia, dove Giordano è direttore ...

pinapic : Qualcuno del Governo potrebbe spiegarci gentilmente perché l’Ospedale Pascale di #Napoli, eccellenza per la cura de… - PPIannici : RT @pinapic: Qualcuno del Governo potrebbe spiegarci gentilmente perché l’Ospedale Pascale di #Napoli, eccellenza per la cura dei tumori, è… - StefanoGalati4 : RT @pinapic: Qualcuno del Governo potrebbe spiegarci gentilmente perché l’Ospedale Pascale di #Napoli, eccellenza per la cura dei tumori, è… -