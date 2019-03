Traffico Roma del 16-03-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2019) VIABILITÀSABATO 16 MARZOORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, SI LAVORA SULLA TANGENZIALE EST E PER QUESTO MOTIVO SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LE USCITE CAMPI SPORTIVI E VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI E TRA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO OLIMPICO ALL’OLIMPICO ALLE 13,30 L’INCONTRO DI RUGBY ITALIA-FRANCIA . IN TUTTA L’AREA AL MOMENTO ILRISULTA PESANTEMENTE PENALIZZATO DALLA PRESENZA DI NUMEROSI TIFOSI, STESSA COSA SI PREVEDE AL TERMINE DEL MACH SULLE STRADE IN USCITA DALLA ZONA DELLO STADIO CONSIGLIAMO QUINDI DI UTILIZZARE BUS E METRO IN CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA DI TRANSITO PER LAVORI FINO ALLE 17,30 IN VIA DI RIPETTA, TRA VIA BORGHESE E VIA DEL CLEMENTINO; DEVIATE DIVERSE LINEE BUS. Massimo Veschi In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

