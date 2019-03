Renzi vs Le Pen

Matteo Renzi - il sondaggio tombale di Nicola Piepoli : cosa pensano gli elettori dei "nuovo" Pd di Zingaretti : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti piace, sicuramente più dell'ultimo Pd di Matteo Renzi. Il sondaggio di Nicola Piepoli per la Stampa conferma le rilevazioni delle ultime settimane ma soprattutto delinea un quadro sconfortante per l'ex premier e segretario, sempre più ai margini del progetto del cent

Renzi furioso con Marine Le Pen - la lite (in francese) in tv : “Io ho perso una volta - lei sempre. Studi le cose prima di parlare” : “Mi sono confrontato con Marine Le Pen sulla tv francese. I populisti sono tutti uguali. La Le Pen parlava senza conoscere la Costituzione italiana, senza sapere che da quando c’è Salvini l’Italia è tornata in recessione, senza ricordare che era una delle grandi sostenitrici di Brexit”. Lo scrive sui suoi canali social Matteo Renzi a corredo del video che lo vede impegnato in un duro scontro con la leader del Front National ...

La lezione europeista di Matteo Renzi a Marine Le Pen (e a Salvini) : Parigi. Erano quasi le 23.00 quando l’ex premier italiano Matteo Renzi è intervenuto all’“Emission politique”, il talk-show politico più seguito di Francia, che va in onda ogni giovedì su France 2. In collegamento da Londra, dove si trovava per presentare il suo ultimo libro, “Un’altra strada”, Renz

Matteo Renzi parteciperà a un dibattito con Marine Le Pen che andrà in onda il 14 aprile in Francia : L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi parteciperà a un dibattito con Marine Le Pen – la leader di Rassemblement National, il partito di estrema destra prima conosciuto come Front National – che sarà trasmesso il 14 aprile sul canale francese

