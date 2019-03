Pronostico Espanyol vs Siviglia | La Liga 17-03-2019 | Formazioni e Info

Pronostico Athletic Bilbao vs Espanyol - La Liga 08-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Espanyol, venerdì 8 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Athletic Bilbao-Espanyol, in programma venerdì 8 marzo. Le residue speranze di Athletic Bilbao ed Espanyol di raggiungere il sesto posto passano dall’anticipo della 27esima giornata di Liga. Le due formazioni sono appaiate a quota 33 in classifica, a 4 lunghezze di ...

Pronostico Real Betis vs Espanyol - Copa del Rey 30-01-2019 e Analisi : Real Betis-Espanyol, mercoledì 30 gennaio. Partita interessantissima quello che andrà in scena al ”Villamarin” e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey. I padroni di casa stanno attraversando un momento di flessione ed è lo stesso discorso che vale anche per gli ospiti, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. All’andata finì 1-1: l’Espanyol passò in vantaggio nella prima frazione di ...

Espanyol Real Madrid : Pronostico - quote e probabili formazioni : Espanyol Real Madrid: pronostico, quote e probabili formazioni Si gioca Domenica 27/01 al RCDE Stadium alle ore 20:45 la partita Espanyol-Real Madrid. La squadra di casa si trova momentaneamente in 13a posizione nella classifica generale, mentre il Real Madrid si trova in terza posizione dopo Barcellona e Atletico Madrid. Nella scorsa giornata l’ Espanyol ha incontrato uno schiacciante Eibar. Il Real Madrid invece arriva da ...

Pronostico Espanyol – Betis Siviglia - Copa del Rey 24-01-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Espanyol – Betis Siviglia, Copa del Rey Quarti di finale andata, 24 Gennaio 2019 ore 19.30Pronostico / Copa del Rey- Allo Estadio Cornella-El Prat, l’Espanyol di Rubì prova a risollevare una stagione piuttosto contraddittoria, ospitando il Betis Siviglia di Quique Setien, per l’andata dei quarti di finale di Copa del Rey. La formazione della Catalogna ha eliminato nel turno precedente il Villarreal, mentre ...

Pronostico Eibar vs Espanyol - La Liga 21-1-2019 e Analisi : Eibar-Espanyol, lunedì 21 gennaio. Partita interessante quella in programma nel posticipo della 20esima giornata di Primera Division. Le due compagini si trovano in situazioni di classifica quasi simili, con 22 e 24 punti rispettivamente. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Eibar ed Espanyol?L’Eibar è reduce dalla sconfitta di Barcellona per 3 a 0, dopo quattro turni senza sconfitte e dove ha ottentuto altrettanti pareggi. ...