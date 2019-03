Pallone d’Italia a Reggio Calabria il 18 marzo

Il Pallone d’Italia stamattina a Napoli - quarta tappa dell’evento della Lega Pro : “Bisogna saper ascoltare per conoscere da vicino il territorio e capire i problemi del luogo” ha dichiarato il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli alla quarta tappa del ‘ Pallone d’Italia’ che si è svolta stamattina a Napoli . L’evento, organizzato dalla Lega Pro, si propone di dibattere sull’importanza della partita e della sua sostenibilità. “Sappiamo che è difficile lavorare per ...

Quarta tappa del Pallone d’Italia : Il Pallone d’Italia , evento ideato e organizzato dalla Lega Pro, continua il suo tour e, dopo Torino, Milano e Perugia, sbarca a Napoli lunedì 11 marzo per incontrare i club, le istituzioni e le forze dell’ordine sul territorio: al centro del dibattito la partita come un evento gioioso da vivere con uno spirito positivo e partecipativo. Al convegno saranno presenti il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il Presidente ...

“Il Pallone d’Italia” - un nuovo modello di gestione dell’evento partita : Un nuovo modello di gestione dell’evento partita : è l’obiettivo del progetto “Il pallone d’Italia” della Lega Pro in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni sportive. Dopo l’esordio a Torino, il secondo appuntamento sarà a Milano presso la sede del Comitato Regionale LND Lombardia in Via Pitteri 95/2 . Parteciperanno il presidente Francesco Ghirelli, Daniela Stradiotto, presidente dell’Osservatorio e Nicola Ferrigni della Link ...

Serie C - nasce ‘il Pallone d’Italia’ : la sostenibilità della partita in 6 tappe : Parte da Torino, lunedì 4 febbraio, un nuovo progetto della Lega Pro in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. E’ ” il pallone d’Italia” e si focalizza sulla sostenibilità della partita di calcio in 6 tappe. Saranno presenti i vertici della Lega Pro e Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive. “La Lega Pro prosegue nell’impegno assunto con la sottoscrizione del protocollo ...