Milan-Inter | Collovati | Milan favorito Occhio a Suso e Perisic

Milan - Gattuso : «L'Inter non è morta - non siamo favoriti - serve rispetto» : «Io non ci casco, perché noi ci siamo già passati: occhio alla fregatura, l'Inter non è morta». Alla vigilia del derby della Milano rovesciata, nel quale rispetto all'andata valori ed entusiasmi si ...

Inter - Spalletti : «Milan squadra forte. Dobbiamo tornare a giocare e lottare» : APPIANO GENTILE - "Bisogna tornare a giocare e lottare anche se c'è poco tempo" . Luciano Spalletti analizza le difficoltà dell'Inter dopo l'eliminazione in Europa League contro l'Eintracht ...

Milan-Inter - Gattuso sicuro in conferenza stampa : “non sottovalutiamo l’Inter. Icardi? Serve rispetto. E su Piatek…” : Gennaro Gattuso non si sfida di un’Inter in difficoltà ma pronta a far male nel derby: l’allenatore del Milan commenta il caso Icardi e scherza con la stampa polacca su Piatek Vigilia caldissima quella che precede Milan-Inter, l’attesissimo derby di Milano che lancia la volata di un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato. Sarà un derby da record, quello con l’incasso più alto della Serie A, superiore ai ...

Gattuso : «Inter non è morta - il Milan non è favorito» : «Ogni derby è una storia a sé, non esistono favoriti. Da giorni sento dire che l’Inter è morta e il Milan è favorito ma non è così. Dobbiamo rispettare l’avversario, giocarla con testa e prepararla bene. Serviranno cuore, intelligenza e voglia. Noi possiamo fare male all’Inter ma l’Inter ci può far altrettanto male». Lo dice, […] L'articolo Gattuso: «Inter non è morta, il Milan non è favorito» è stato realizzato da ...

Milan-Inter - Gattuso in conferenza : “Inter non è morta” : MILAN INTER, Gattuso alla vigilia – Derby con vista Champions quello di domani sera a San Siro. Milan e Inter si ritrovano un girone dopo con posizioni in classifica e consapevolezze decisamente ribaltate: all’andata erano i nerazzurri in rampa di lancio, con un obiettivo che andava ben oltre il “semplice” piazzamento Champions e uno stato […] L'articolo Milan-Inter, Gattuso in conferenza: “Inter non è ...

Milan-Inter - Spalletti in conferenza stampa : “Voglio reazione. Radja out” : MILAN INTER, Spalletti e il rischio esonero – Potrebbe essere l’ultima conferenza stampa di Luciano Spalletti da allenatore dell’Inter. Il tecnico toscano è dato da molti sulla graticola dopo la cocente eliminazione in Europa League, che fa seguito ad un periodo di forma non entusiasmante, e potrebbe pagare a caro prezzo un’eventuale sconfitta (con brutta […] L'articolo Milan-Inter, Spalletti in conferenza stampa: ...

Verso Milan-Inter - la conferenza di Spalletti LIVE : Fuori dall'Europa e con la qualificazione in Champions League sempre più in bilico, Luciano Spalletti spera in una grande reazione dei suoi ragazzi nel derby di domenica sera contro il Milan. Il ...

Milan - Gattuso : "L'Inter è viva. Icardi - più rispetto. Piatek inizia a sorridermi" : Quando qualcuno manca di rispetto, e parlo anche dei miei, divento l'uomo più cattivo del mondo, le squadre si costruiscono anche nello spogliatoio e il rispetto dev'essere fondamentale. Non solo del ...

Gattuso avvisa il Milan in vista del derby 'L Inter non è morta' : MilanO - In vista del derby di Milano Rino Gattuso avvisa i suoi ragazzi: 'Ogni derby è una storia a parte, non pensiamo a quello che è successo quattro mesi fa. Da 4-5 giorni sento dire che l'Inter è ...

Milan Inter - Icardi torna a postare foto nerazzurre su Instagram prima del derby : Una foto, in bianco e nero, con la maglia nerazzurra e la tipica esultanza, sullo sfondo lo stadio di San Siro. Mauro Icardi il giorno prima del derby pubblica una sua immagine in nerazzurro su ...

Verso Milan-Inter : segui la conferenza di Gattuso in diretta : vigilia di derby e Ringhio Gattuso vuole caricare la sua squadra. Il tecnico rossonero risponde alle domande dei giornalisti nella sala stampa di Milanello.

Derby della Madonnina - numeri e curiosità di Milan-Inter : Domenica sera alle 20.30 al “Meazza” Milan e Inter si affrontano alle 20.30 nella 17°esima edizione della stracittadina milanese, un appuntamento che andiamo a ripercorrere e ad analizzare grazie alle statistiche in collaborazione con Opta.Sono 169 i #DerbyMilano disputati fino ad oggi in Serie A. Il bilancio vede in vantaggio l’Inter, con 63 successi, a fronte dei 51 dei rossoneri, che non vincono il Derby dal gennaio 2016. ...

Milan-Inter - è un derby da record : incasso storico per la Serie A : Il derby tra Milan e Inter di domenica sera sbriciola ogni record di incasso per la Serie A con oltre 5,7 milioni di euro. La stracittadina numero 223 corre verso il sold out: restano invenduti solo mille tagliandi nel settore ospiti. Questi i numeri: saranno più di 4mila i tifosi stranieri e saranno oltre 590 i Milan Club presenti sugli spalti, il più lontano dei quali proveniente dal Barhein. Il derby sarà trasmesso in 200 Paesi. Tutta ...

Birra Peroni protagonista a San Siro per il derby Milan-Inter : Birra Peroni, Birra ufficiale di AC Milan e di FC Internazionale Milano, rinnova il suo interesse verso lo sport e verso il calcio, disciplina con cui condivide la stessa passione per la condivisione e lo spirito di aggregazione. Lo storico marchio italiano sarà infatti presente allo Stadio Giuseppe Meazza – San Siro di Milano in […] L'articolo Birra Peroni protagonista a San Siro per il derby Milan-Inter è stato realizzato da Calcio e ...