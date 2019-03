Michael Jackson | la figlia Paris tenta il suicidio

Paris Jackson «tenta il suicidio». La figlia di Michael ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson, la figlia di 21 anni di Michael Jackson, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz citando...

Paris Jackson «tenta il suicidio». La figlia di Michael ricoverata in ospedale a Los Angeles : Paris Jackson, la figlia di 21 anni di Michael Jackson, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles. Le sue condizioni sono stabili. Lo riporta il sito Tmz...

Tenta il suicidio Paris Jackson - la figlia di Michael Jackson - dopo l'uscita del documentario 'Leaving Neverland' : Paris Jackson, una dei figli di Michael Jackson, è stata ricoverata dopo aver Tentato il suicidio. Il gesto, secondo fonti della famiglia riportate dal sito Tmz, che ne dà notizia, sarebbe collegato ...

Vuitton ritira la collezione dedicata a Michael Jackson : "Leaving Neverland" il documentario sulla vita di Michael Jackson che racconta tramite testimoni dei presunti abusi del cantante nei confronti dei bambini, ha creato un uragano, ed ora, oltre a spuntare nuovi testimoni, si vedono le conseguenze della sua onda mediatica.Uno tra i tanti il marchio luxury Louis Vuitton, che aveva deciso di creare una collezione ispirata al re del pop e disegnata da Virgil Abloh. Questa collezione, formata da ...

Quanto sai di Michael Jackson? : Dopo il debutto al Sundance Film Festival poche settimane fa, è stato trasmesso da Hbo il discusso documentario Leaving Neverland di Dan Reed, progetto cinematografico di oltre 4 ore che ripercorre i casi di violenza su minori che Michael Jackson avrebbe perpetrato durante la sua carriera nel ranch californiano Neverland. Un documentario che, a detta di chiunque l’abbia visto, non lascia indifferenti e ha contribuito a riaccendere i ...

Paris Jackson difende il padre Michael dalle accuse di abusi : Roma, 15 mar., askanews, - Paris Jackson difende pubblicamente il padre Michael dalle accuse di abuso. La ventenne ne ha parlato all'indomani della distribuzione di Leaving Neverland, un documentario ...

Louis Vuitton e il caso Michael Jackson : Louis Vuitton e il caso JackoI fatti: lo scorso gennaio Virgil Abloh, alla sua seconda prova come direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, dichiara di aver costruito una collezione ispirandosi al suo idolo dell’infanzia, vale a dire il Re del Pop, Michael Jackson. A partire dall’invito (un guanto bianco luccicante come quello simbolo di Jacko), fino alle uscite in passerella ai Jardins des Tuileries a Parigi, dove si sono visti ...

Al Jean : 'Michael Jackson usava i Simpson per manipolare i bambini' : Michael Jackson continua a far parlare di sé, a quasi 10 anni dalla sua prematura scomparsa il 25 giugno 2009. A scomodare la memoria del "Re del Pop" ci ha pensato, questa volta, lo show-runner e sceneggiatore della famosa Serie Tv "I Simpson" Al Jean. Al Jean, sull'onda delle accuse di abusi sui minori lanciate dal film "Leaving Neverland" del regista Dan Reed, ha voluto fornire la sua versione dei fatti. I creatori de "I Simpson" hanno ...

Al Jean : "Michael Jackson usava i Simpson per adescare ragazzini" : Michael Jackson e il documentario scandalo Leaving Neverland continuano a scuotere gli Stati Uniti. Le accuse di abusi su minori, denunciati dal film di Dan Reed, hanno portato nelle scorse ore i creatori dei Simpson ad annunciare la decisione di cancellare l"episodio con il Re del Pop, il primo della terza stagione intitolato Stark Raving Dad (in italiano Papà-zzo da legare). In quella puntata, Jacko appariva come guest star e cantava con Bart ...

Il documentario che riapre il "caso Michael Jackson" : Titoli internazionali come "un documentario distrugge Michael Jackson" o "la fine di un mito". Ma può uno scandalo sessuale distruggere davvero e del tutto la memoria di un'icona mondiale? Arriva in Italia Leaving Neverland (il 19-20 marzo in prima serata sul canale Nove), il documentario che getta nuove accuse di pedofilia sul Re del Pop, assolto in vita nel 2005 per tutti i 14 capi all'epoca a lui imputati. Il documentario di Dan Reed, ...

Mike Tyson : "Michael Jackson? Non gli avrei permesso di uscire con mio figlio" : Mike Tyson cambia idea su Michael Jackson . Dopo lo scandalo suscitato negli Stati Uniti dal documentario Leaving Neverland, che accusa il Re del Pop di aver molestato all'apice del successo due ...

Michael Jackson - Leaving Neverland : il regista risponde alle accuse di falso : In attesa della messa in onda anche in Italia di " Leaving Neverland ", l'Estate del cantante - ovvero la società che si occupa della gestione del patrimonio del compianto Michael Jackson - fa un ...

Leaving Neverland : il documentario che accusa Michael Jackson arriva in Italia : Leaving Neverland Una storia destinata a lasciare il segno. A dieci anni dalla prematura scomparsa di Michael Jackson, si riaccendono i riflettori sulla controversa vita del ‘re del pop’. Artefice è il filmaker inglese Dan Reede, autore di Leaving Neverland - presentato in anteprima al Sundance Film Festival - documentario che ha (ri)aperto una buia pagina della storia del cantante: l’accusa di pedofilia a lui attribuita in vita (e risoltasi in ...

“Leaving Neverland” - il documentario di HBO sulle accuse a Michael Jackson - sarà trasmesso in Italia da Nove : “Leaving Neverland”, il documentario di HBO sulle accuse di molestie a Michael Jackson, sarà trasmesso in Italia da Nove. Le due parti del documentario andranno in onda il 19 e li 20 marzo: raccontano la storia di Wade Robson e