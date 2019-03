L' Inter ha deciso | Perisic sarà ceduto

Maria Teresa - 39 anni - morta per un Intervento estetico dopo tre giorni di coma. La famiglia ha deciso di donare gli organi : Non ce l?ha fatta Maria Teresa Avallone, la 39enne di Seregno, ricoverata d?urgenza dopo l?anestesia che avrebbe dovuto precedere un intervento di rassodamento dei glutei. La...

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno deciso di Interrompere delle esercitazioni militari comuni che svolgevano ogni anno : Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno annunciato che interromperanno delle esercitazioni militari comuni che svolgevano ogni anno. Gli analisti lo considerano un tentativo di andare incontro a una richiesta esplicita della Corea del Nord, da sempre molto

Conte all’Inter : Marotta ha deciso - l’ex Juve sposerà i nerazzurri : Conte INTER- Secondo quanto riportato da “Repubblica“, Beppe Marotta avrebbe individuato in Antonio Conte il prossimo allenatore della compagine nerazzurra. Sarà addio a Spalletti con l’ex Juve pronto a sostituirlo? Tutto da decidere e valutare, ma è chiaro che Conte rappresenta, ora come ora, un identikit di sicuro interesse. Un passaggio all’Inter che potrebbe scatenare […] More

Inter - Marotta deciso : Chiesa potrebbe essere il grande obiettivo per la prossima estate : L'Inter sta già lavorando con grande assiduità per rinforzare la rosa nella prossima stagione e renderla più competitiva, cercando di ridurre il gap dalla Juventus, che da otto anni domina incontrastata. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle ultime dichiarazioni, sottolineando come si punterà a profili con esperienza Internazionale ed abituati a vincere. In questo senso vanno visti i due colpi che sarebbero stati già ...

Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti : “Icardi ha deciso di non venire” : Rapid VIENNA INTER conferenza Spalletti – “Siamo venuti a Vienna per tentare di fare risultato e vincere. Abbiamo una partita importantissima davanti, ci sono già passate davanti altre situazioni che non siamo riusciti a prendere: tutte le attenzioni adesso vanno alla partita”. Restare concentrati sulla trasferta valida per i 16esimi di finale di Europa League […] L'articolo Rapid Vienna-Inter conferenza Spalletti: ...

Caso Inter - Spalletti : “Icardi? Il calciatore ha deciso di restare a casa” : Tensione altissima in casa Inter dopo la decisione del club nerazzurro di togliere la fascia di capitano ad Icardi, ecco le dichiarazioni di Spalletti in conferenza alla vigilia della gara contro il Rapid Vienna: “La decisione di togliere la fascia a Icardi è stata difficile, molto dolorosa perché sappiamo quale sia il suo valore ma è stata assolutamente condivisa. L’abbiamo presa per il bene dell’Inter. La mancata ...

Inter - Perisic avrebbe deciso il suo futuro : a giugno potrebbe lasciare i nerazzurri : Uno dei giocatori maggiormente al centro delle voci di mercato nell'ultima sessione invernale è stato sicuramente Ivan Perisic. L'esterno croato sembrava destinato a lasciare l'Inter, tanto da non giocare neanche le ultime due partite del mese di gennaio, in campionato contro il Torino e in coppa Italia contro la Lazio. Su di lui sembrava esserci il forte Interessamento dell'Arsenal che, però, non ha accontentato le richieste della società ...

Inter - futuro Spalletti? Zhang ha già deciso : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Inter , Steven Zhang , ha già deciso il futuro della panchina nerazzurra. Addio a Spalletti e arrivo di Antonio Conte , identificato come il tecnico in grado di riportare i ...

Marotta deciso : "Spalletti è solido al suo posto. Tocca a lui riportare l'Inter in alto. E lo farà" : "Spalletti in bilico? Ultimatum a Parma? Nossignori. La posizione del tecnico è molto solida. E' un allenatore di grande esperienza, ha già saputo affrontare e risolvere momenti di difficoltà e lo ...

Il Cgie chiede un Intervento deciso sul Venezuela [VIDEO] : In questa triste vicenda la straordinarietà degli interventi e i palliativi messi in campo, se non sono accompagnati da una inequivocabile politica attiva, rischiano di non servire a sanare le ferite ...

Diciotti - Gasparri : “Memoria governo? Interlocutore resta Salvini”. Senatori M5s : “Non abbiamo ancora deciso” : “La memoria del governo in arrivo? Il nostro Interlocutore è e resta Matteo Salvini“. A rivendicarlo è il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità, Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta dell’organismo che dovrà per primo decidere, in attesa dell’arrivo in Aula, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno sul caso Diciotti. “Se il governo avrà ...

Vodafone ha deciso di Interrompere l’acquisto di componenti Huawei per lo sviluppo della rete 5G : La società di telecomunicazioni Vodafone ha deciso di interrompere l’acquisto di componenti della società cinese Huawei per lo sviluppo della rete 5G, in attesa che i governi europei valutino se vietare del tutto l’uso delle apparecchiature Huawei. Vodafone ha fatto sapere