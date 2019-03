ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2019) Prima sconfitta, in due partite, per ladi Claudio. I giallorossi sono stati battuti 2-1 a Ferrara dalladi Leonardo Semplici. Vantaggiolino con Fares nel primo tempo. Poi, nella ripresa, pareggio di Perotti su rigore e sei minuti dopo – ancora su rigore – rete decisiva di Petagna.Laha giocato decisamente meglio nel primo tempo, ottima la partita sugli esterni con Fares e Lazzari; laha sprecato buone occasioni per pareggiare con Schick, Dzeko ed El Shaarawy.Nella ripresa, i giallorossi sono migliorati con Perotti e Zaniolo (buona la sua prova) al posto del piccolo faraone e di Kluivert ma laha meritato. Sul 2-1 per la, Viviano ha compiuto una eccellente parata su Dzeko. Laha continuato a giocare a ha colpito una traversa con Cionek.Laresta così quinta a 47 punti, a tre punti dall’Inter e a quattro dal ...

calciomercatoit : 96' - FINE PARTITA! La #SPAL batte la #Roma per 2-1 grazie alle reti di #Petagna e #Fares - napolista : La Spal batte 2-1 la Roma di Ranieri (Champions più lontana). #SpalRoma - SSCNapoliNews : La Spal batte 2-1 la Roma di Ranieri (Champions più lontana) -