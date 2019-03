Indian Wells | Nadal si ritira | Federer vola in finale senza giocare

LIVE Federer-Nadal - Semifinale Indian Wells 2019 in DIRETTA : la sfida infinita ad un nuovo atto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Sono uno di fronte all’altro, per la trentanovesima volta in carriera, Roger Federer e Rafael Nadal. Lo svizzero e lo spagnolo, per uno scherzo del destino, proprio quasi quindici anni fa si affrontarono, ma a Miami, nel primo capitolo della sfida che ha segnato in maniera indelebile un’intera epoca del tennis mondiale. Ad ...

Indian Wells : forfait di Nadal - Federer in finale : Tennis. Il n.2 del mondo Rafael Nadal ha dato forfait prima della sua semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Roger Federer. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano. Nadal si era ...

ATP Indian Wells – Clamoroso forfait di Nadal in semifinale - salta il match-spettacolo contro Federer : Rafa Nadal dà forfait al torneo sul cemento di Indian Wells, il tennista spagnolo non disputerà la semifinale contro Roger Federer Grande delusione per tutti i tifosi di tennis che avevano sperato di veder consumare il 39° capitolo della sfida tra Nadal e Federer a Indian Wells. Il tennista numero 2 al mondo ha annunciato infatti il forfait nella semifinale del torneo sul cemento, che avrebbe dovuto disputare questa sera alle 20.30 (ora ...

Indian Wells tennis 2019 - oggi Federer-Nadal. La semifinale in tv : Nella notte italiana il 28enne ha conquistato il pass battendo il giovanissimo serbo Mionir Kecmanovic, numero 130 del mondo, per 6-3 6-4. Thiem si è qualificato senza sudare visto che il suo ...

Atp Indian Wells : semifinale Federer-Nadal - stasera in diretta tv e streaming su Sky : Sarà una semifinale da non perdere quella che andrà in scena oggi sabato 16 marzo nel torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Ad affrontarsi saranno infatti gli eterni rivali Roger Federer e Rafael Nadal, giunti al trentanovesimo confronto in carriera. Sul cemento californiano una sfida che mette di fronte i due giocatori più amati e seguiti del momento, una rivalità che da sempre divide gli appassionati di tennis e che non mancherà di far ...

Indian Wells : semifinale Nadal-Federer : Nell'altra semifinale se la vedranno il canadese Milos Raonic, numero 14 del mondo, e l'austriaco Dominic Thiem, 8,. I due si sono affrontati due sole volte e in entrambi i casi ha vinto Raonic, ma l'...

Indian Wells 2019 - Fognini e Djokovic eliminati in semifinale nel torneo di doppio : Il ligure e il serbo numero uno del mondo hanno ceduto di misura, con il punteggio di 7-6, 5,, 2-6, 10-6 , in un'ora e 40 minuti di gioco, alla coppia di specialisti formata dal polacco Lukasz Kubot ...

Nadal-Federer - Semifinale Indian Wells oggi (16 marzo) : orario - programma - tv e streaming : Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena il match per antonomasia nel tennis mondiale: la Semifinale del Masters 1000 di tennis ad Indian Wells (Stati Uniti) tra Roger Federer e Rafael Nadal. La sfida delle sfide giunta al 39° capitolo, con Rafa che guida il bilancio dei precedenti 23-15 ma Roger si è aggiudicato gli ultimi 5 incontri tra i quali anche l’ottavo di finale proprio in California due anni fa, con un netto 6-2 6-3. I due ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : incredibile Bianca Andreescu - è in finale contro Angelique Kerber : Davvero in pochi avrebbero pronosticato, all’inizio del WTA Premier Mandatory di Indian Wells, l’ingresso di Bianca Andreescu in finale. Invece la diciottenne canadese ha definitivamente sancito la propria esplosione battendo l’ucraina Elina Svitolina e andando a giocarsi quella che, finora, è la più importante finale della carriera contro la tedesca Angelique Kerber, che ha superato senza grandi patemi la svizzera Belinda ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic ko semifinale - sconfitti al super tie-break da Melo/Kubot : Si ferma ad un passo dalla finale il cammino di Fabio Fognini e Novak Djokovic nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. La coppia italo-serba è stata sconfitta al super tie-break dal duo composto dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo con il punteggio di 7-6 2-6 10-6. Un torneo comunque molto positivo per Fognini/Djokovic, che potrebbero tornare a giocare insieme anche in altri tornei, magari sul rosso a Montecarlo ...

ATP Indian Wells - si ferma in semifinale il sogno di Fognini e Djokovic : sconfitti in doppio da Kubot-Melo : Fabio Fognini e Novak Djokovic sono fuori dal torneo di doppio di Indian Wells, sconfitti in semifinale da Kubot-Melo Kubot-Melo, coppia di doppisti molto consolidata, sono stati i giustizieri di Djokovic e Fabio Fognini nel torneo di Indian Wells. L’anomalo duo di singolaristi prestati al doppio, ha fatto di certo bene sul cemento americano, arrivando sino alle semifinali dove Kubot e Melo hanno meritatamente vinto alla fine di una ...

WTA Indian Wells : Kerber in finale contro la sorpresa Andreescu - sconfitta Svitolina! : Bianca Vanessa Andreescu è la sorpresa del torneo femminile di Indian Wells, la canadese affronterà la Kerber in finale Bianca Vanessa Andreescu, classe 2000, numero 60 al mondo, è in finale nel torneo WTA di Indian Wells. La tennista canadese ha vinto la propria semifinale contro la più quotata Elina Svitolina, un incontro molto combattuto, terminato 6-4 al terzo set per la Andreescu. Quest’ultima, per tentare la clamorosa impresa ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Nadal batte Kachanov ed ora c’è la super sfida con Federer : La seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells metterà di fronte Roger Federer e Rafael Nadal. Lo spagnolo raggiunge dunque lo svizzero, dopo aver sconfitto in due set il russo Karen Khachanov con due tiebreak dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Una partita veramente bellissima, con Nadal che ha saputo sopportare anche un problema al ginocchio destro che ha sicuramente condizionato il maiorchino, specialmente nel secondo set. PRIMO ...

Federer-Nadal - Semifinale Masters1000 Indian Wells 2019 : programma - orario e tv : La Semifinale più attesa, Roger Federer contro Rafael Nadal. Domani al Masters 1000 di Indian Wells andrà in scena il 39esimo capitolo di una delle rivalità che hanno fatto la storia del tennis mondiale. Lo svizzero ha sconfitto il polacco Hurkacz con un doppio 6-4, mentre lo spagnolo ha superato il russo Kachanov in due tiebereak dopo un match davvero entusiasmante. Da capire la condizione del ginocchio di Nadal, che ha accusato dei problemi ...