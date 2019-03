Il Segreto | trama del 17 marzo | la Montenegro e l' Ulloa sono in salvo

Il Segreto - spoiler : Isaac - Elsa ed il fratello di Maria tramano per smascherare Antolina : Nuovo spazio dedicato alle news de Il Segreto, la telenovella spagnola che ogni giorno conquista sempre più appassionati su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane in Italia, svelano che i telespettatori scopriranno i motivi del furto compiuto da Elsa alla locanda di Matias e Marcela. Il Segreto: Isaac e Elsa tramano contro Antolina Il furto di Elsa (Alejandra Meco) alla locanda di Matias e Marcela sarà al ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 18-24 marzo 2019 : Gonzalo Ritorna ed Uccide Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2019: Isaac ed Antolina si sposano! Gonzalo spara a Francisca in presenza del Mesia! Anticipazioni Il Segreto: Don Amancio smaschera Elsa ma non riesce a raccontare la verità in quanto resta vittima di un brutto incidente! Antolina e Isaac, intanto, vengono dichiarati marito e moglie per la disperazione di Elsa! Gonzalo Ritorna improvvisamente a Puente Viejo ed Uccide donna ...

Il Segreto - trama del 10 marzo : Antolina disperata - Mesia disponibile per liberare l'Ulloa : Domenica 10 marzo andrà in onda una nuova puntata della soap Il Segreto che stando alle anticipazioni, riserverà molti di colpi di scena. Antolina infatti, farà recapitare ad Isaac una lettera misteriosa, dopo aver saputo dall'uomo che non ha intenzione di sposarla. Fernando nel frattempo, ha svelato le sue carte ed ha ammesso di essere coinvolto nel rapimento di donna Francisca, complice di Fulgencio. Il Mesia però, sembra ora avere un ...

Il Segreto - trama dell'8 marzo : Fernando ha un piano per liberare Francisca e Raimundo : Una nuova e avvincente puntata della soap Il Segreto attende gli appassionati delle vicende di puente Viejo anche venerdì 9 marzo, come sempre nel consueto orario delle 16:40 su Canale 5. Nel nuovo episodio, vedremo che Fernando ormai è stato costretto a svelare a Julieta, Saul e Mauricio di essere responsabile del rapimento di Francisca. Ora che anche Raimundo è caduto nelle grinfie di Fulgencio le cose sembrano mettersi male, dato che lo ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 11-17 marzo 2019 : Drammi e Verità Scioccanti! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019: Raimundo e Francisca stanno per essere torturati ma… vengono tratti in salvo! Anticipazioni Il Segreto: dopo la rivelazione shock di Prudencio, Mauricio organizza il piano per la liberazione di Francisca e Raimundo! I fratelli Ortega si incontrano… Antolina si salva e riceve una seconda proposta di matrimonio da parte di Isaac che rinuncia per sempre ad ...

Il Segreto : Elsa contro Amancio - anticipazioni trama puntata martedì 5 marzo : martedì 5 marzo, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro, si rinnova l’appuntamento in prima serata con le puntate by night de Il segreto, la soap opera di produzione spagnola in onda sulle reti Mediaset più celebre degli ultimi anni. Di seguito le anticipazioni del doppio espisodio serale, che procede nel racconto delle dinamiche che muovono lo strano triangolo tra Elsa, Antolina a Isaac. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della ...

Frozen 2 : Il Segreto di Arendelle : svelati importanti dettagli sulla trama? : Frozen 2: Il segreto di Arendelle: arrivano i primi dettagli sulla trama Pare che nuovi dettagli sulla trama di Frozen 2: Il segreto di Arendelle siano emersi in questi giorni. Qualche settimana fa i fan del noto film di animazione hanno potuto assistere all’uscita del primo teaser trailer di questo tanto atteso sequel. Ricordiamo che […] L'articolo Frozen 2: Il segreto di Arendelle: svelati importanti dettagli sulla trama? proviene ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 4-10 marzo 2019 : Antolina Si Suicida! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 4 marzo a domenica 10 marzo 2019: Telefonata inquietante per Severo! Antolina si toglie la vita! Anticipazioni Il Segreto: Saul si rivela a Fernando e lo mette alle strette: vuole sapere la verità sulle sparizioni di Francisca e Raimundo! Isaac comunica ad Antolina le sue intenzioni: non vuole sposarla. E lei decide di togliersi la vita! Grandi colpi di scena ci aspettano nei prossimi episodi ...

Il Segreto - trama del 25 febbraio : Adela è in pericolo di vita - Elsa contro Antolina : Un nuovo episodio della soap Il Segreto attende i telespettatori anche lunedì 25 febbraio a partire dalle ore 16,30 su Canale 5. In questo inizio di settimana vedremo il nervosismo di Antolina dopo la reazione violenta avuta con Elsa e che ha lasciato sconcertate sia Consuelo che Marcela. La Laguna comincia a sospettare che l'ancella sia stata l'amante del fratello Jesus e farà di tutto per scoprire la verità mentre Adela scoprirà di essere ...

Il Segreto - trama del 24 febbraio : Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo : Domani, 24 febbraio una nuova e appassionante puntata della soap Il Segreto attende i telespettatori di Canale 5 che potranno seguire le vicende ambientate a Puente Viejo a partire dalle 16,30 circa, subito dopo la messa in onda della doppia puntata di Una Vita. Come abbiamo visto nelle ultime puntate, Elsa è riuscita a smascherare la malvagità di Antolina che l'ha brutalmente aggredita di fronte a Consuelo e Marcela. Francisca e Raimundo sono ...

Il Segreto Anticipazioni 21 febbraio 2019 : Fernando e Fulgenzio tramano contro Francisca : I due uomini tirano le fila del loro piano di distruzione della matrona ma devono fare i conti con Raimundo.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 : Scoperte Shock per Elsa! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019: Jesus e Antolina i mandanti dell’attentato ai danni di Elsa ed Isaac? Anticipazioni Il Segreto: Fulgencio tortura Francisca e Raimundo. Elsa fa una terribile scoperta su Antolina e Jesus. Don Amancio chiede a sua figlia di lasciare la città, mentre Julieta, Mauricio e Saul indagano sulla sparizione dei proprietari della Casona! Cosa accadrà nei prossimi ...

Che Dio ci aiuti trama 21 febbraio : Athos vicino a Emma - Nico scopre il Segreto di Ginevra : Giovedì 21 febbraio andrà in onda la sesta puntata della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Nel corso della puntata di domani saranno trasmessi, come di consueto, due episodi, l'11esimo e il 12esimo. Il primo si intitola "SOS", mentre il secondo "Come un fantasma". Nel corso della puntata vedremo Nico pericolosamente vicino a Ginevra, al punto che scoprirà il suo segreto, ...

Il Segreto : riappare Francisca - anticipazioni trama puntata martedì 19 febbraio : E fu così che tornò a galla donna Francisca dopo un’attesa che è sembrata lunghissima: il personaggio di lunghissimo corso de Il segreto ricompare infatti nel corso della puntata speciale in prima serata in onda martedì 19 febbraio su ReteQuattro a partire dalle 21.25. Ma non c’è solo questo perché prosegue la narrazione anche delle altre sotto-trame che appassionano gli spettatori: da un lato è ormai evidente che Saul non è morto ...