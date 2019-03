Calcio Serie A | primo ko per la Roma di Ranieri | Petagna trascina la Spal

Calcio - serie A : anticipo Spal-Roma 2-1 : 19.53 Battuta d'arresto per Ranieri dopo il successo al debutto. La Spal batte la Roma 2-1 al 'Mazza' e i giallorossi, quinti,sono a tiro di Atalanta e Torino Biancazzurri +5 sul Bologna terzultimo. Ritmi blandi in avvio.Fiammata Spal con un traversone di Cionek su cui Fares brucia Karsdorp in elevazione e di testa batte Olsen (22'). Nella ripresa, Cionek stende Dzeko, Perotti dal dischetto pareggia (53'). Nuovo vantaggio estense con Petagna ...

Calcio - Serie C : i risultati in tempo reale della 31° giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport I risultati odierni:

Anticipi Serie A Calcio - orari e programma. Come vederli in tv e streaming : Dopo la sfida di ieri tra Cagliari e Fiorentina, la 28a giornata della Serie A vede altri tre Anticipi in questo sabato. Si parte alle 15.00 con un match molto interessante tra Sassuolo e Sampdoria. Due squadre che giocano un bel calcio e dunque può davvero essere una partita ricca di gol e spettacolo. Alle 18.00 si intrecciano lotta per la Champions League e per la salvezza. La SPAL ospita la Roma in quello che è probabilmente il match ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 28a giornata di Serie A : Fantacalcio: le probabili formazioni della 28a giornata di Serie A Dopo la tre giorni europea, ritorna la Serie A e la fa con la 28a giornata del campionato 2018/2019. In campo tra venerdì e domenica tutte e venti le squadre, con un calendario che prevede match molto interessanti. Spicca il big match Milan-Inter, in programma domenica notte, ma troviamo anche altre partite importanti, come ad esempio il match salvezza Empoli-Frosinone e ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Benevento deve tornare a vincere - il Verona cerca conferme : Pronostici Serie B – 29^ giornata di Serie B che si apre con il consueto anticipo di stasera tra Pescara e Cosenza. Domani quattro gare alle 15 e una alle 18 tra cui Benevento-Spezia, Livorno Salernitana e Verona-Ascoli. Domenica impegnate in casa Palermo e Venezia, che si sono scontrate nel posticipo di lunedì scorso, e il Crotone che alle 21 ospiterà il Lecce. Pronostici Serie B Benevento-SPEZIA 1 – Campani che si devono ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incognita derby : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 28^ giornata di Serie A con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Viola col dubbio Chiesa, isolani che puntano ad allungare sul terzultimo posto occupato dal Bologna. Domani tocca alla Roma, impegnata a Ferrara contro la Spal. I giallorossi vogliono vincere per avvicinarsi alle due milanesi, impegnate nel derby domenica sera. La Juventus gioca a Genova contro la squadra di Prandelli domenica alle 12.30 ...

Serie A Calcio - calendario e programma del fine settimana 15-17 marzo. Orari delle partite : come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Dopo le emozioni delle coppe europee torna la Serie A di calcio 2019, che nel fine settimana proporrà dieci partite, a cominciare da questa sera, e dall’anticipo delle 20:30 tra Cagliari e Fiorentina, che aprirà la programmazione di Sky Sport, con l’emittente in abbonamento che trasmetterà sette sfide. Dei tre match del sabato, infatti, il colosso di Murdoch si aggiudica Sassuolo-Sampdoria delle 15 e Spal-Roma delle 18, oltre a ...

Consigli FantaCalcio 28^ giornata Serie A 2018/2019 : Il lascito di Cristiano : I nostri Consigli per la 28^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Rarefatte atmosfere, sguardi ancora increduli e il sobrio compiacimento del day after. I tifosi genoani, che al Marassi ospiteranno la Juventus, vivranno tutto ciò. L’aurea divina che già avvolgeva Cristiano Ronaldo non è mai stato così lucente, e vedere come l’uomo, prima del giocatore, vivrà questo momento ...

Calciomercato Serie A : Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter : Calciomercato Serie A: Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter Tra Champions League, Europa League e fasi calienti dei campionati, il Calciomercato non si arrende e riesce a ritagliarsi il suo (seppur piccolo) spazio. In Italia è la settimana del derby dei derby, quello di Milano, già decisivo per le sorti future di Milan ed Inter. E proprio rossoneri e nerazzurri, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, si starebbero contendendo un ...

Lega Serie A - Miccichè esalta la Juventus : “vittoria importante per il nostro Calcio” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha esaltato la vittoria della Juventus ritenendola fondamentale per il calcio italiano “Una serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus“. Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commentato il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri dopo il 3-0 all’Atletico Madrid firmato da Cristiano Ronaldo con una tripletta. ...

Calciomercato Serie A : Chiesa fa gola a molte squadre tra cui Juve - Milan e Bayern Monaco : Federico Chiesa, estroso calciatore classe 1997 e figlio d’arte di Enrico Chiesa, grazie alle sue prestazioni a suon di gol e assist è stato seguito con attenzione da parte di molte squadre già a metà campionato. Non a caso è una delle pedine fondamentali di Pioli che, attualmente con la sua Fiorentina, sta lottando per ottenere un posto in Europa. Il talento della Fiorentina è molto utile alla formazione di Pioli poiché può giocare non solo da ...

Calcio : Scaroni eletto consigliere della Lega Serie A : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è stato eletto consigliere della Lega Serie A con 13 voti su 20. A Scaroni va quindi la carica rimasta vacante da quando è decaduto l'ex ad rossonero Marco ...

Calcio : serie A. Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne dopo Berardi : E' terminata 1-1 la sfida fra il Sassuolo e il Napoli. Al "Mapei Stadium" le reti che hanno decretato il risultato sono giunte nella ripresa