Binotto e Vettel per l’unveiling della Monza SP1 a Melbourne

F1 – Primo scontro in casa Ferrari tra Vettel e Binotto - ma si tratta di… calcio : Seb stuzzica il suo team principal : Sebastian Vettel stuzzica il suo nuovo capo Binotto sul calcio: le parole del tedesco sulla sfida tra Inter e Eintracht Il pilota tedesco di Formula 1 Sebastian Vettel teme una controversia con il suo nuovo capo della Ferrari, Mattia Binotto, per motivi calcistici, visto che si sfideranno l’Eintracht Francoforte e l’Inter, giovedì in Europa League. Binotto, a capo della squadra Ferrari, è un tifoso dell’Inter e Vettel è ...

F1 - Binotto mette in chiaro le gerarchie in casa Ferrari : “ecco come ci comporteremo con Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha parlato del rapporto tra Vettel e Leclerc, mettendo le cose in chiaro Niente calcoli in casa Ferrari, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc verranno lasciati liberi di combattere l’uno contro l’altro, salvo situazioni particolari che verranno valutate nel corso della stagione. E’ quanto rivelato da Mattia Binotto, deciso a non dare ...

F1 - Mattia Binotto : “Vettel e Leclerc saranno liberi di battagliare in pista” : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono stati il primo banco di prova. Poco si è potuto capire perché spesso e volentieri, specie i team di spessore, trasformano la pista in un grande tavolo da poker dove il bluff è all’ordine del giorno. Niente scala reale o scala a colore, forse qualche full o doppia coppia… Sì perché al di là del cronometro, il numero a cui maggiormente le scuderie hanno badato sono stati i chilometri ...

F1 - Ferrari - Binotto sulla gerarchia Vettel-Leclerc : 'I nostri piloti saranno liberi di combattere' : Ad oggi Sebastian è quello con più esperienza, è con noi da molti anni, è un quattro volte campione del mondo ed è il nostro campione ", ha detto il team principal di Maranello Binotto, parlando ...

F1 - Rosberg convinto : “Binotto avrà un effetto positivo su Vettel - ma Seb deve sperare che Leclerc…” : L’ex campione del mondo ha parlato della situazione in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla lotta al titolo mondiale Manca pochissimo e poi i motori si accenderanno, dando il via alla nuova stagione di Formula 1. Vettel e Hamilton sono pronti a darsi battaglia per vincere il titolo mondiale, ma al banchetto hanno intenzione di unirsi anche Verstappen, Bottas e la sorpresa Leclerc. AFP/LaPresse Intervisto da ...

F1 - Test Barcellona 2019 : inizia il nuovo corso Ferrari con Binotto. Charles Leclerc la novità - Sebastian Vettel deve ritrovarsi : Sarà una Ferrari nuova di zecca quella che domani, per la prima volta, metterà il naso sull’asfalto di Barcellona per prendere il via della stagione 2019. Oltre alla vettura, che come tutti gli anni ha visto un notevole ritocco, ci saranno tante e importanti novità sotto diversi punti di vista. In primo luogo non ci sarà più Maurizio Arrivabene nel ruolo di team principal. Ha preso il via l’era di Mattia Binotto che, dopo un quarto ...

F1 – Dalla nuova vernice al dualismo Vettel-Leclerc - Binotto fa chiarezza dopo la presentazione della Ferrari : “necessario fare delle rivoluzioni” : Mattia Binotto parla a margine della presentazione della nuova SF90: il team principal Ferrari ha analizzato tutte le novità apportate alla monoposto rossa La presentazione della nuova Ferrari è andata in scena oggi, facendo emozionare tutti i fan della scuderia del cavallino rampante. La SF90 presenta una livrea tutta da scoprire e caratteristiche aerodinamiche e tecniche del tutto innovative. A spiegare ai supporter del team di Maranello ...

Formula 1 - la Ferrari SF90 è evoluzione non rivoluzione. Binotto nomina Vettel 'capitano' : A partire anche dal quattro volte campione del mondo che con Arrivabene aveva iniziato il suo percorso in Ferrari e di cui aveva fatto uno dei suoi punti fermi. Ma Binotto non è certo una faccia ...