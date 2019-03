Berlusconi contesta i tifosi del governo | assurdo dargli fiducia

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) L'insegna sulla costruzione grigia, bassa e deserta, suona beffarda: "Basilicata Airport Enrico Mattei-Pisticci". Intorno, sembra tutto in abbandono, anche se sulla breve pista, tra sassi ed erbacce, riposa un piccolo aereo da turismo da 12 posti. Silvio, che arriva da Milano per la sua seconda visita elettorale, non ha potuto certo atterrare qui ma in Puglia e arriva in auto, per un sopralluogo. Questa, spiega il leader di Forza Italia, è solo una delle occasioni perdute della Basilicata, "governata da 25 anni da un centrosinistra che ha pensato solo ai suoi affari, a piazzare i parenti e la famiglia".Fa un breve giro in auto sul chilometro e 400 metri di pista e quando torna è scuro in volto. "Mi ha spiegato il gestore - dice, rivolgendosi ad Alfredo Cestari- che questo impianto vale 2 milioni di euro ed è molto limitato, ma con altri 2 o 3 potrebbe portare nella regione ...

