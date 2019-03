Al Galles il Sei Nazioni

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. Il Galles conquista il torneo : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Sei Nazioni 2019 : Galles-Irlanda 25-7. Il torneo va ai padroni di casa - i Dragoni completano il Grande Slam : La motivazioni fanno la differenza e in campo si vede: il Galles batte per 25-7 l’Irlanda nell’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby e conquista aritmeticamente il torneo completando il Grande Slam. I gallesi hanno sempre vinto senza marcare alcun punto di bonus offensivo, chiudendo così a quota 23 e divenendo irraggiungibili per l’Inghilterra. Nel primo tempo la voglia di vincere dei padroni di casa si vede sin dal primo ...

Il Galles ha vinto il Sei Nazioni 2019 facendo il “Grande Slam” : La Nazionale di rugby Gallese ha battuto 25-7 l’Irlanda e si è aggiudicata la vittoria del Sei Nazioni 2019 con il “Grande Slam” dopo aver vinto tutti i cinque incontri disputati. Al Millennium Stadium di Cardiff, nell’ultimo turno del torneo,

Galles-Irlanda - Sei Nazioni 2019 : orario d’inizio - tv e streaming : È la partita decisiva, il match che deciderà il torneo: al Principality Stadium di Cardiff va ad assegnarsi, molto probabilmente, il Sei Nazioni 2019 di rugby. Oggi si affrontano i padroni di casa del Galles e l’Irlanda: i Dragoni sono ancora imbattuti e vanno a caccia del Grand Slam e del record in solitaria di successi della manifestazione, per quanto riguarda i Verdi invece c’è ancora una flebile speranza di confermare il titolo ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : ultima giornata da brividi. Galles-Irlanda decisiva - l’Inghilterra attende e sogna : Un’ultima giornata da brividi per il Sei Nazioni 2019. Tre squadre ancora in corsa per la vittoria, una grande favorita, due match decisivi: sarà un sabato 16 marzo davvero spettacolare. Galles v Irlanda, 16 marzo, 15:45, Principality È la partita più importante del Torneo. I Dragoni fino ad ora sono stati i dominatori del Sei Nazioni: in testa alla classifica dalla prima all’ultima giornata, con l’impresa ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il Galles soffre ma vince in Scozia senza bonus e resta in testa : Serviva una vittoria, fondamentale per rimanere in testa e chiudere la penultima tornata di gare ancora al comando della classifica: il Galles ci è riuscito. A Murrayfield i Dragoni hanno sofferto molto l’orgoglio dei padroni di casa della Scozia, ma sono riusciti lo stesso ad imporsi per 18-11 (senza punto di bonus), portandosi così a quota 16 nella classifica del Sei Nazioni, quando manca solo l’ultima giornata. In caso di ...

LIVE Scozia-Galles rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scozia-Galles, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Penultima giornata al Murrayfield, in un match sempre molto sentito in Gran Bretagna. Derby, o quasi, che significa molto per i gallesi: la classifica vede i verdi al primo posto, ma la voglia dei cugini di fare uno sgarbo è tanta. La Scozia vuole dare filo da torcere davanti ai propri tifosi: il cucchiaio di legno è ...

Scozia-Galles - Sei Nazioni 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : È sicuramente il match più interessante: gli scozzesi nel fortino di casa provano a recuperare qualche infortunato (su tutti Russell) per cercare un’impresa che sarebbe clamorosa. I Dragoni infatti hanno una striscia positiva eccezionale e su questa scia vogliono proseguire a timbrare vittorie per cercare il colpaccio conclusivo, ovviamente contro pronostico. Spettacolo assicurato a Murrayfield: Scozia-Galles, sfida fondamentale in chiave ...