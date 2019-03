Uno smartphone nel frullatore svela un tesoro da riciclare - VIDEO

Cosa accade se mettiamo Uno smartphone nel frullatore? Quello che esce è “un tesoro” : Un’esperimento provocatorio, Quello di mettere un telefonino nel frullatore ma a fin di bene: è quanto fatto dall’Università britannica di Plymouth per richiamare l’attenzione sui materiali di cui sono fatti gli smartphone moderni. Infatti, il prodotto dell’esperimento è un vero e proprio “tesoro” che va dai minerali più comuni come ferro e silicio, a minerali rari come oro e tungsteno, che quindi sarebbe ...

Google : primi brevetti di Uno smartphone Foldable : Il mercato dei dispositivi Foldable sta ricevendo un grosso slancio, uno dei prossimi marchi interessati al settore potrebbe essere Google. Dettagli Con il lancio del Samsung Galaxy Fold, insieme al Huawei Mate X, abbiamo visto il lancio dei primi dispositivi realmente “Foldable”. A spingere avanti questo nuovo mercato vediamo altri brand, come Motorola, Xiaomi e ZTE, interessati a dare il proprio contributo al settore, ma Google non perde ...

Uno smartphone pieghevole Samsung da polso? Le foto del brevetto : Se il prossimo smartphone pieghevole Samsung fosse uno smartwatch? No, non siamo impazziti, per lo meno non ancora: come riportato da 'pocketnow.com', uno degli ultimi brevetti depositati dal produttore sudcoreano lo scorso 7 marzo presenta qualche indicazione in merito. Il device descritto ha una forma un po' insolita, essendo sviluppato in lunghezza. Un po' bruttino, anche se a ben guardarlo nasconde molto di più, ovvero la possibilità di ...

Forza Horizon 4 giocato su Uno smartphone? Microsoft presenta in dettaglio Project xCloud : Non solo Halo: The Master Chief Collection e il suo arrivo su PC al centro dell'ultimo Inside Xbox della serata di ieri ma anche una presentazione con tanto di dimostrazione per Project xCloud, la piattaforma streaming basata sul cloud su cui Microsoft sta puntando con molta decisione. Questa tecnologia riuscirà effettivamente a portare il gaming di Microsoft su tanti dispositivi come, anche i semplici smartphone?Per dimostrare il potenziale ...

Samsung Galaxy A90 sarà Uno smartphone ideale (anche) per giocare : la conferma dal sito ufficiale : Samsung Galaxy A90 viene annoverato tra gli "Ultimate Gaming Devices" sul sito statunitense del produttore. La promozione dedicata ad Asphalt 9: Legends conferma l'imminente arrivo del dispositivo. L'articolo Samsung Galaxy A90 sarà uno smartphone ideale (anche) per giocare: la conferma dal sito ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe sorprenderci con Uno smartphone pieghevole da polso : Samsung potrebbe essere al lavoro su uno smartphone completamente pieghevole da mettere al polso: ecco le immagini e le prime informazioni sul brevetto depositato. L'articolo Samsung potrebbe sorprenderci con uno smartphone pieghevole da polso proviene da TuttoAndroid.

Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai clienti che scelgono Uno tra i quattro smartphone selezionati : I giga inclusi nelle varie promozioni telefoniche non sono mai abbastanza e i consumatori ne vogliono sempre più. Wind ha appena annunciato un’iniziativa che permetterà ad alcuni fortunati clienti di ottenere più Internet nella propria promozione. Tutti coloro i quali acquisteranno a rate uno smartphone, a scelta tra Samsung Galaxy J6, Huawei P20 Lite, Mate 20 […] L'articolo Wind regala 10 GB di Internet aggiuntivi al mese ai ...

La possibile batteria di Samsung Galaxy A20 o A20e suggerisce Uno smartphone compatto : Una foto potrebbe aver rivelato la capacità della batteria di Samsung Galaxy A20 e/o Galaxy A20e, e questo potrebbe aiutarci a definire le dimensioni dello (o degli) smartphone. L'articolo La possibile batteria di Samsung Galaxy A20 o A20e suggerisce uno smartphone compatto proviene da TuttoAndroid.

Visionox brevetta Uno smartphone pieghevole con due display : Il 2019 sarà l'anno degli smartphone pieghevoli e l'ennesima conferma della serie arriva dal produttore cinese di display Visionox Technology L'articolo Visionox brevetta uno smartphone pieghevole con due display proviene da TuttoAndroid.

Paolo Bonolis : "Sono un padre generoso e duro. Non ho Uno smartphone - sono un animale analogico in un mondo digitale" : "Siamo tutti prodotti in vendita, nella vita intima come nella vita pubblica. Siamo tutti su uno scaffale, ognuno vende il proprio operato, il proprio carattere, la propria natura". Paolo Bonolis analizza così il ruolo dei protagonisti dell'industria dell'intrattenimento in una lunga intervista aIl Corriere della Sera. Il conduttore tornerà in prima serata con Ciao Darwin 8 su Canale 5 dal 15 marzo. Bonolis analizza la ...

Maru OS 0.6 consente di utilizzare Android 8.1 sullo smartphone e Debian 9 quando lo si collega a Uno schermo esterno : Maru OS ha appena ricevuto aggiornamenti importanti del suo software Android e Linux, oltre al supporto per più dispositivi e per lo streaming wireless su display. L'ultima versione 0.6 "Okinawa" di Maru OS offre la possibilità di utilizzare Android 8.1 Oreo sullo smartphone e Debian 9 quando lo collegate a uno schermo esterno. L'articolo Maru OS 0.6 consente di utilizzare Android 8.1 sullo smartphone e Debian 9 quando lo si collega a uno ...

Per fare Uno smartphone ci vogliono 40 elementi della Tavola Periodica : Nel 1869 comparve la prima Tavola Periodica. A inventarla e presentarla fu Dmitrij Ivanoviè Mendeleev che, al tempo, non poteva certamente immaginare quanto sarebbero stati fondamentali questi elementi per il progresso tecnologico dell'uomo. Per produrre uno smartphone, ad esempio, ce ne vogliono all'incirca quaranta. Dal Carbonio (C) all'Idrogeno (H), dal Germanio (Ge) al Silicio (Si). Ma non tutti godono di buona salute. ...

Essential ha il brevetto di Uno smartphone con la fotocamera sotto il display : verrà mai realizzato? : Essential potrebbe aver pensato il Phone PH-2 come uno smartphone con un rapporto superficie frontale - display vicino (se non proprio pari) al 100% L'articolo Essential ha il brevetto di uno smartphone con la fotocamera sotto il display: verrà mai realizzato? proviene da TuttoAndroid.