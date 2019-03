Una Vita | trame metà aprile | Antonito scarcerato | Ursula pugnala Olga

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Nelle puntate didi Unaaccadranno innumerevoli colpi di scena che intratterranno i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni annunciano le uscite di scena die Adela, mentreuscirà di prigione.UnauccideDagli spoiler di Unasi apprende chediventerà pazza di gelosia quando scoprirà che Diego l'ha abbandonata per tornare insieme a Blanca. Di conseguenza, rapirà la sorella gemella con l'intenzione di uccidere il bambino che porta in grembo per fare un dispetto alla madre che l'aveva da sempre preferita a lei. D'altro canto,crederà cheabbia nascosto Blanca nel Bosco delle Dame, tanto da convincere Samuel ad accompagnarla non prima di avergli estorto un piano in grado di non compromettere la sua reputazione.Donna Susana, invece, deciderà di vendere la sartoria adper saldare i debiti contratti con le ...

Mov5Stelle : #Quota100 era uno dei nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani: non solo permette di mandare in pen… - nzingaretti : L'odio non crea lavoro né sviluppo. Io voglio costruire un’alternativa al governo, con una missione precisa: miglio… - teatrolafenice : ?? Ogni singolo giorno capita solo una volta nella vita. Godiamocelo! Buongiorno, amici! ?? #15marzo -