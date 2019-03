Roma | Ranieri chiama e i tifosi rispondono | saranno in 2mila a Ferrara

Spal-Roma - i convocati di Ranieri : tantissime le assenze nella lista dell’allenatore giallorosso : L’allenatore della Roma recupera Dzeko che ha scontato la squalifica ma deve fare a meno di altri sei giocatori Vigilia di campionato per la Roma, che domani fa visita alla Spal nell’anticipo delle 18. Continua a l’emergenza infermeria per Claudio Ranieri, costretto a dover rinunciare a ben sei calciatori. Recuperato Zaniolo dal problema al polpaccio e rientrato Dzeko dalla squalifica, l’allenatore giallorosso non ...

Spal-Roma - Ranieri : “Due titolari in dubbio. Schick e Dzeko insieme…” : Il suo esordio, seppur non brillantissimo, ha portato in dote una preziosa vittoria. Preziosa perché si veniva da una settimana travagliata, con l’eliminazione in Champions, l’esonero dell’allenatore e la rescissione col ds. Non era facile ripartire, ma la Roma spera di aver ritrovato la tranquillità con l’arrivo di Ranieri e il successo di lunedì scorso. Ora, l’anticipo in casa della Spal. Ha parlato di ...

Roma - Ranieri : "Voglio una squadra attenta e senza paura. Dzeko e Schick insieme" : "Contro la Spal dovremo essere attenti e compatti. E voglio una squadra senza paura". Claudio Ranieri carica la sua Roma in vista della trasferta di sabato. Dal 1' si vedranno insieme Dzeko e Schick . ...

SPAL ROMA conferenza Ranieri – Dopo il debutto nel match di lunedì con l'Empoli, e qualche allenamento in più nella gambe, e soprattutto sulla testa, dei calciatori giallorossi è già tempo di tornare in campo. Sabato la Roma di Ranieri è attesa al Paolo Mazza di Ferrara per un delicato match: Spal-Roma.

Roma - quanti acciacchi per Ranieri : “Kolarov e Zaniolo in dubbio per la Spal” : Aleksandar Kolarov e Nicolò Zaniolo non si sono allenati in gruppo con la Roma e dunque rischiano di saltare la gara contro la Spal Aleksandar Kolarov e Nicolò Zaniolo sono in dubbio per il match della Roma sul campo della Spal. La conferma arriva dal tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, a due giorni dalla trasferta di campionato. “Devo valutare bene tutto tra oggi e domani, Kolarov e Zaniolo ad oggi non si sono ancora allenati ...

Calcio : Roma batte Empoli 2-1 - buona la prima di Ranieri : buona la prima per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. I giallorossi battono per 2-1 l'Empoli all'Olimpico. Tutte nel primo tempo le reti. Apre le marcature El Shaarawy al 9' minuto. Quattro minuti dopo però l'Empoli trova il pareggio con un autogol di Juan Jesus. Ci pensa Schick al 33' a riportare gli uomini di Ranieri in vantaggio con un colpo di testa su punizione di Florenzi battuta dalla destra. Il secondo tempo vede più ...

Claudio Ranieri ha chiesto ai giocatori della Roma di 'morire in campo' : A poco più di 8 anni di distanza dalla sua ultima volta in giallorosso, Claudio Ranieri si appresta ad iniziare una nuova avventura sulla panchina giallorossa. Scelto come uomo ideale per guidare la squadra verso l'unico obiettivo rimasto in questa stagione, ovvero un posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League, Ranieri è chiamato a far rialzare la Roma dopo un periodo nero, cui sono seguiti l'esonero di Di ...