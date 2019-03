Questo orologio è fatto con pelle di fungo

gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sembra, ma non è. Pala X Mylea Watch, il curiosomesso a punto dalla startup indonesiana Mycotech in collaborazione con Pala Nusantara, è un accessorio da portare al polso con tutto l'orgoglio di chi sa di aver compiuto una scelta all'insegna della sostenibilità. Già, perché nonostante l'aspetto i suoi principali componenti altri non sono che legno ediL'utilizzo di prodotti di origine vegetale al posto del più classico e tradizionale cuoio, d'altronde, è ormai una pratica che numerose aziende in giro per il mondo stanno affinando da qualche anno a questa parte. Mycotech, insenso, sottolinea non solo il risparmio in termini etici e ambientali di utilizzare un materiale ricavato dai funghi al posto delle pelli di animali, ma anche l'attenzione all'ambiente garantita dall'uso esclusivo di coloranti naturali e dalla scelta di impiegare gli scarti del ...

