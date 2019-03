possibile un' arte dell' Antropocene?

MotoGP - GP Qatar 2019 : cambia il programma? possibile nuovo orario di partenza : la richiesta dei piloti : Nel weekend inizierà il Mondiale MotoGP 2019 con l’attesissimo GP del Qatar, a Losail andrà in scena il primo appuntamento stagionale e si preannuncia grande battaglia nel deserto. La gara è prevista per domenica 10 marzo alle ore 18.00 italiane ma i piloti sembrano essere d’accordo sul chiedere di anticipare lo start di un’ora (dunque alle nostre ore 17.00). Il cambio di programma permetterebbe di evitare l’eccessiva ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : cambia l’orario di partenza a causa dell’umidità? Il possibile nuovo programma : Potrebbero cambiare il programma e l’orario d’inizio del GP del Qatar 2019, gara che aprirà il Mondiale MotoGP il prossimo 10 marzo. L’evento si disputerà in notturna ma, dopo i Test disputati qualche giorno fa, è stato lanciato l’allarme umidità tra le 20.00 e le 22.00 locali, dunque ci sarebbe una pericolosa perdita di grip in quel particolare momento della giornata. Carmelo Ezpeleta, patron della Dorna, starebbe dunque ...

Genova e l'arte contemporanea : una rinascita è ancora possibile : ... mente il programma degli eventi collaterali prevede visite ai caveau della stessa banca e di Banca d'Italia , incontri a cura del Dipartimento di Economia, visite guidate alla mostra da parte di ...

Juventus : possibile partenza di Dybala e Allegri - Zidane sarebbe in pole per la panchina : La sconfitta subita in Champions League contro l'Atletico Madrid potrebbe portare delle pesanti conseguenze in casa Juventus. I Colchoneros si sono imposti 2-0 al Wanda Metropolitano nella gara di andata e ora la rimonta bianconera sembra quasi un'impresa, soprattutto contro una squadra come quella guidata da Diego Pablo Simeone, maestra nel chiudersi in difesa per poi ripartire. In caso di eliminazione, sembra molto probabile l'addio del ...

Juve - se parte Allegri potrebbe arrivare Zidane : col francese possibile rivoluzione : C'è grandissima delusione in casa bianconera dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid. I "colchoneros" hanno battuto per due a zero la squadra di Massimiliano Allegri, dominando la partita soprattutto nel secondo tempo. Gli uomini di Allegri sono stati messi alle corde e ora servirà una vera e propria impresa dopo i gol dei difensori Gimenez e Godin (entrambi a lungo nel mirino della Juventus). Una serata certamente ...

Volley - tour de force per l’Italia? Estate di fuoco - possibile partecipazione alla Coppa del Mondo. Tutte le anticipazioni : Italia attesa da un’Estate infinita e pronta a un tour de force di quattro mesi? Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una possibile partecipazione della Nazionale maschile alla Coppa del Mondo che andrà in scena in Giappone dal 1° al 15 ottobre, cioè dopo che gli azzurri si saranno già cimentati con la Nations League (31 maggio-14 luglio), con il fondamentale torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (9-11 agosto al ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : il tabellone del Team Event - i partecipanti ed il possibile cammino dell’Italia. Il regolamento della gara : E’ tempo di Team Event nei Mondiali di sci alpino ad Are. La gara a squadre inizierà sotto le luci dei riflettori della località svedese alle ore 16.00. Una prova che prevede la disputa di una gara di parallelo per selezioni nazionali, che si sfidano secondo un classico tabellone tennistico (che tiene conto della classifica di Nations Cup per determinarne le teste di serie). L’Italia parteciperà con Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Alex ...

Volare su Marte è possibile anche rimanendo sulla Terra : Per entrare nel mondo di MTV New Generation, che a oggi raccoglie più di 12.996 schede di artisti singoli o band e oltre 21.897 contenuti audio-video,, basta caricare sul sito www.mtv.it/...

Mercato NBA – Orlando Magic - possibile la partenza di Vucevic : interesse per Teodosic : Orlando starebbe prendendo in considerazione la possibilità di cedere Nikola Vucevic, in scadenza in estate, entro la trade deadline: in entrata interessa Teodosic Nikola Vucevic è stato fin qui una delle soprese più grandi dell’intera stagione NBA. Il lungo montenegrino ha messo insieme 20.6 punti, 11.9 rimbalzi e 3.8 assist in stagione, risultando l’arma in più degli Orlando Magic che, superata metà stagione, gravitano a sole 3 partite ...

Crotone : possibile colpo Baraye - Martella verso la cessione (RUMORS) : Ultimo giorno di mercato e ultime ore a disposizione dei club per a portare i giusti correttivi alle rispettive rose. In Serie A così come in cadetteria a fare sognare i tifosi sono gli attaccanti, oggetto prezioso di questa sessione tra possibili acquisti last-minute e cessioni non pronosticabili nei giorni scorsi. Tra i club che potrebbero operare sia in entrata che in uscita c'è in Serie B anche il Crotone, formazione calabrese alla ricerca ...

Juventus-Benatia - prove di addio : possibile partenza del difensore : JUVENTUS BENATIA, prove di addio- Giorni caldi in casa Juventus per decifrare il futuro di Benatia. Il difensore marocchino da ormai fine novembre ha più volte manifestato il suo malcontento per la propria situazione, per questo nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell’ex Roma e Bayern Monaco. Benatia Sicuramente è il giocatore che più ha “pagato” il ritorno in […] L'articolo Juventus-Benatia, prove di addio: possibile partenza del ...