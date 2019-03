huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) "undache unada."sta perPavone eperThunberg, la sedicenne svedese simbolo della lotta ai cambiamenti climatici.Questo è un cartello presente alla manifestazione sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Potenza ma poteva essere in una qualsiasi delle tante città in cui i ragazzi hanno manifestato a favore dell'ambiente e del clima.Sul suo profilo twitterPavone scrive:"Quella bimba con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio."Quella bimba" è. La rete non si fa attendere e le risposte che riceve sono tutte di sdegno, tranne qualche leghista, e poco dopoPavone si scusa con una toppa peggio del buco."Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che ha la sindrome di Asperger, nessuno l'ha detto mai in televisione ...

simonamelani : Esercizio del giorno. Quando qualcuno attacca qualcun altro per il suo aspetto fisico, non è dicendo 'guardati tu'… - HuffPostItalia : Meglio un giorno da Greta che una vita da Rita - BeppeFiorello : 12/03/1969 Travolto dalla felicità e dal vostro affetto vi abbraccio tutti in un giorno per me così speciale,… -