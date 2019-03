Masha e Orso sono pronti a lasciare Mosca per l' Italia

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ai bambinini piace così tanto che i produttori hanno scelto il nostro Paese come protagonista del primo episodio della prossima stagione.è uno dei cartoni animati più visto al mondo, ha raggiunto il record assoluto di 3,5 miliardi di visualizzazioni di un solo episodio su Youtube, ed è in visione in quasi tutti i Paesi compresi quelli del Nord Africa. Insomma, un grande successo partito da una piccola azienda diche ha raggiunto risultati incredibili e impresso una svolta enorme alla produzione televisiva russa. E, in occasione del decimo anno dalla prima messa in onda, siamo andati a scoprire i segreti di tanto successo nella sede della società di produzione del cartone: la Animaccord Company, uno stabilimento anonimo nella zona nord di. Accompagnati nel viaggio dalla societàna, la DeAgostini editore, che detiene i diritti di trasmissione ...

