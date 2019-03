Jean-Jacques Annaud | Una storia d' amore scandalosa | ideale per ribaltare gli

lastampa

(Di venerdì 15 marzo 2019) Parla il regista della serie tratta dal bestseller "La verità sul caso Harry Quebert". In onda su Sky dal 20, vede il ritorno in tv di Patrick Dempsey: "Mi hanno convinto i suoi occhi"

