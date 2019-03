Fortnite da solo non è sufficiente a giustificare il crollo delle azioni nel mondo dei

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) I mercati azionari delsono stati piuttosto altalenanti negli scorsi mesi.Uno dei peggiori mesi di di dicembre di sempre è stato seguito da uno dei migliori mesi di gennaio, perciò nessuno sapeva cosa aspettarsi da febbraio. Se siete degli investitori il cui patrimonio è legato addell'industria videoludica, la buona notizia è che avete avuto un periodo abbastanza stabile. La cattiva notizia, però, è che quella stabilità si sta dirigendo verso il basso: quasi tutte lepiù rilevanti legate aldei videogiochi, infatti, hanno fatto registrare pessimi risultati negli scorsi quattro mesi.Questo declino è stato accelerato ulteriormente dai risultati finanziari pubblicati di recente da alcuni dei nomi più importanti dell'industria: i produttori di piattaforme Sony e Nintendo e i colossi del publishing Electronic Arts e Take-Two Interactive. I contenuti di quei ...

