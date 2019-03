Berlusconi | Al governo c' è una banda di ignoranti

Berlusconi contesta i tifosi del governo : assurdo dargli fiducia : L'insegna sulla costruzione grigia, bassa e deserta, suona beffarda: "Basilicata Airport Enrico Mattei-Pisticci". Intorno, sembra tutto in abbandono, anche se sulla breve pista, tra sassi ed erbacce, riposa un piccolo aereo da turismo da 12 posti. Silvio Berlusconi, che arriva da Milano per la sua seconda visita elettorale, non ha potuto certo atterrare qui ma in Puglia e arriva in auto, per un sopralluogo. Questa, spiega il leader di Forza ...

Berlusconi attacca un italiano su due con fiducia nel governo : 'Sei un co....ne' (VIDEO) : Silvio Berlusconi non ha mai avuto parole tenere nei confronti del governo attualmente in carica. Il sodalizio che oggi compone la maggioranza è visto quasi come il fumo negli occhi dal Cavaliere. Più volte ha manifestato la sua preoccupazione per il Paese nelle mani del Movimento Cinque Stelle ed allo stesso tempo non ha risparmiato stilettate alla Lega, rea di aver tradito il programma del centro-destra abbracciando un programma troppo ...

Berlusconi agli italiani : “Fiducia nel governo? Sei un Coglione” - Beppe Grillo non tarda a rispondere (VIDEO) : Silvio Berlusconi agli italiani: “Avete fiducia al governo? E’ da coglioni”, Beppe Grillo replica “italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconidurante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si … Continue reading Berlusconi agli ...

"Chi ha fiducia nel governo è co...". Berlusconi - fiume in piena contro i grillini : 'I Cinque Stelle sono gente senza arte né parte - dice alla platea - parlamentari che non hanno mai lavorato e non sono riusciti a fare nulla di buono nella vita, gente che ha trovato nella politica ...

'Chi ha fiducia nel governo è co...'. Berlusconi - fiume in piena contro i grillini : 'I Cinque Stelle sono gente senza arte né parte - dice alla platea - parlamentari che non hanno mai lavorato e non sono riusciti a fare nulla di buono nella vita, gente che ha trovato nella politica ...

Silvio Berlusconi : “Hai fiducia nel governo? Sei un coglione” : “Italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si riferiva al fatto che “ancora un italiano su due ha fiducia in questo governo: sono numeri – ha ...

Berlusconi : "Al governo c'è una banda di ignoranti" : Silvio Berlusconi torna all’attacco del governo Conte: "È una banda di ignoranti, il peggiore della storia della Repubblica e dico tutti i giorni una preghiera, perché vada a casa al più presto. E sono stato gentile!". Ospite di "Diritto e rovescio" su Rete4 il presidente di Forza Italia ribadisce ancora una volta che questo esecutivo non ha fatto nulla di positivo per l’Italia, anzi "ogni volta che è stata fatta qualcosa è andata a toccare un ...

Silvio Berlusconi un fiume in piena su rete quattro contro il Governo : “Una banda di ignoranti” : Silvio Berlusconi senza mezzi termini si scaglia contro il Governo Lega-M5s Silvio Berlusconi, intervenendo questa sera a “Dritto e rovescio” su retequattro, non usa mezzi termini per descrivere l’operato del Governo gialloverde. Il presidente di Forza Italia si è augurato che “reggano il meno possibile, perché fanno danno al’Italia. Non hanno nulla di positivo, ogni … Continue reading Silvio Berlusconi un ...

Berlusconi : "Al governo c'è una banda di ignoranti" (VIDEO) : Silvio Berlusconi torna all’attacco del governo Conte: "È una banda di ignoranti, il peggiore della storia della Repubblica e dico tutti i giorni una preghiera, perché vada a casa al più presto. E sono stato gentile!". Ospite di "Diritto e rovescio" su Rete4 il presidente di Forza Italia ribadisce ancora una volta che questo esecutivo non ha fatto nulla di positivo per l’Italia, anzi "ogni volta che è stata fatta qualcosa è andata a toccare un ...

Berlusconi ospite di 'Dritto e rovescio' : 'Al governo banda di ignoranti' : "Questo governo è una banda di ignoranti, il peggiore della storia della Repubblica e dico tutti i giorni una preghiera, perché vada a casa al più presto. E sono stato gentile!". Lo ha detto Silvio ...

Berlusconi : "Governo banda di ignoranti" : Il governo Lega-M5s "è una banda di ignoranti, il peggiore governo nella storia della Repubblica e ogni sera prego perché vada a casa al più presto". Silvio Berlusconi, intervenendo questa sera a "Dritto e rovescio" su Retequattro, non usa mezzi termini per descrivere l'operato del governo gialloverde.Il presidente di Forza Italia si è augurato che "reggano il meno possibile, perché fanno danno al'Italia. Non hanno nulla di positivo, ogni cosa ...

Italia-Cina - il governo a Mattarella : testo meno vincolante di altri. Berlusconi : «Nostra libertà a rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...

La previsione di Silvio Berlusconi : “Il governo cadrà se Salvini non cambia strada” : Secondo Berlusconi gli elettori di centrodestra sono stanchi del governo Lega-M5S: "Ci avevano votato un anno fa sulla base di un programma che prevedeva quell'equazione dello sviluppo e del benessere che si concentra su meno tasse, meno burocrazia e su più infrastrutture, questo governo sta facendo esattamente l'opposto"Continua a leggere

Berlusconi resta convinto che il governo sia destinato a cadere : "Sono convinto che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di questo governo, mi auguro davvero che Salvini cambi strada al più presto". Lo ha dichiarato, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una intervista al direttore di Radionorba Notizie, Maurizio Angelillo. "La Lega - ha continuato Berlusconi - dovrebbe essere espressione di una visione economica diversa, ...