Vettel e Leclerc | un po’ nervosi ma pronti

F1 - Leclerc senza paura : “Vettel primo pilota Ferrari - ma sono qui per cambiare l’ordine delle cose” : Il pilota monegasco ha parlato delle sue sensazioni in vista del week-end australiano, confidando il proprio ottimismo circa le prestazioni della macchina Il primo Gran Premio di Leclerc al volante della Ferrari si avvicina, il pilota monegasco è impaziente di scendere in pista a Melbourne, sede dell’appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Il suo compito sarà subito quello di stazionare nelle zone alte ...

F1 - Mondiale 2019 : equilibri e giochi di squadra. Bottas al servizio di Hamilton. In Ferrari possibile grana Leclerc per Vettel : Nel proprio ufficio di Maranello, Mattia Binotto probabilmente ha da qualche parte un taccuino. Sul foglio di carta iniziale sono segnati tutti gli ingredienti, non per una torta, ma per mettere in evidenza i capisaldi di cosa si deve fare per vincere un Mondiale di Formula Uno. In successione si possono leggere: vettura, evoluzione, piloti, peso politico e strategie. Cinque passi fondamentali. Tutti importanti. Tutti necessari. Non sappiamo se ...

F1 Ferrari - Vettel e Leclerc : emozioni alle stelle per Melbourne : Melbourne - Sebastian Vettel ha dei ricordi fantastici a Melbourne, Charles Leclerc in Australia sarà alla sua prima gara con la Ferrari. emozioni contrastante per i due piloti della Rossa, a pochi ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

F1 - Leclerc meglio di Vettel nelle scommesse sul Mondiale : ROMA - Lewis Hamilton, quattro volte vincitore nelle ultime cinque stagioni, è sempre il favorito. La vera notizia, però, è che Charles Leclerc batte Sebastian Vettel nelle preferenze degli ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Hamilton e Leclerc : Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, ...

F1 - Jean Alesi : “L’idea della Ferrari è che vinca Vettel e Leclerc faccia il secondo pilota” : C’è un uomo che è stato protagonista, negli anni bui della Ferrari, della risalita della scuderia di Maranello. Dal 1991 al 1995 Jean Alesi ha cercato di tenere in piedi le sorti della scuderia di Maranello, riuscendo a vincere in Canada proprio nell’ultimo anno della sua avventura in rosso. Anche dopo la fine della sua avventura da pilota, Alesi è rimasto amatissimo sia nell’ambiente che fuori. Soprattutto, è rimasto molto ...

F1 - Binotto mette in chiaro le gerarchie in casa Ferrari : “ecco come ci comporteremo con Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha parlato del rapporto tra Vettel e Leclerc, mettendo le cose in chiaro Niente calcoli in casa Ferrari, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc verranno lasciati liberi di combattere l’uno contro l’altro, salvo situazioni particolari che verranno valutate nel corso della stagione. E’ quanto rivelato da Mattia Binotto, deciso a non dare ...

F1 - Alesi mette in guardia Vettel : il francese pone l’attenzione sulla crescita di Leclerc : L’ex pilota ha parlato del confronto in casa Ferrari, sottolineando di non essere così sicuro della supremazia di Vettel La Ferrari si prepara alla nuova stagione, andando a caccia di quel titolo mondiale che manca ormai da più di dieci anni. L’arrivo di Leclerc sarà uno stimolo in più per Vettel, chiamato a cancellare le delusioni degli ultimi anni con un Mondiale solido e senza sbavature. AFP/LaPresse L’ingaggio del ...

F1 - Ferrari - Vettel : 'Leclerc? Ha uno stile differente da Raikkonen' : Inoltre il quattro volte campione del mondo ha sottolineato che il feeling creatosi con Leclerc è positivo e che entrambi, nel corso dei test pre-stagionali collettivi del Montmeló, hanno fornito ...

F1 - Mattia Binotto : “Vettel e Leclerc saranno liberi di battagliare in pista” : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono stati il primo banco di prova. Poco si è potuto capire perché spesso e volentieri, specie i team di spessore, trasformano la pista in un grande tavolo da poker dove il bluff è all’ordine del giorno. Niente scala reale o scala a colore, forse qualche full o doppia coppia… Sì perché al di là del cronometro, il numero a cui maggiormente le scuderie hanno badato sono stati i chilometri ...