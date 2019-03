Valanga di critiche su Antonio Tajani dopo le parole su Mussolini

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) "Chiedo al presidente di ritirare le sue dichiarazioni sualtrimenti si ritiri lui stesso". Quando l'eurodeputato belga Philippe Lamberts si risiede al suo posto in aula a Strasburgo, si alzano in piedi i suoi colleghi di gruppo, ma anche i socialisti, la sinistra del Gue. Applaudono con standing ovation sull'attacco di Lamberts al presidente dell'Europarlamentoper le sue dichiarazioni su Benito("Ha fatto anche cose buone"). L'aula a questo punto si scatena,è assente: a Roma, impegnato da ieri in incontri politici con Matteo Salvini e gli alleati del centrodestra.Ma qui a Strasburgo più di uno chiede di intervenire su quello che è diventato un caso nel giro di meno di 24 ore: il caso ''. Il presidente di turno Rainer Wieland, tedesco del Ppe, non sa cosa fare. C'è una questione di orari: oggi ...

