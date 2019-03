Tennis – Simona Halep si confessa | “soffro dopo ogni sconfitta! Non vedo l’ora di giocare

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone femminile (11 Marzo). Simona Halep agli ottavi - ritiro per Serena Williams : Si sono completati i match del terzo turno nel torneo WTA di Indian Wells, primo Premier Mandatory della stagione. La numero due del mondo Simona Halep prosegue il suo cammino dopo aver superato in due combattuti set l’ucraina l’ucraina Katerina Kozlova, numero 114 del mondo. Nel prossimo turno Halep se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousov, che ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko dopo una bella battaglia di oltre due ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Elise Mertens rimonta e batte Simona Halep conquistando il torneo : La finale del torneo WTA Premier di Doha, in Qatar, sorride alla belga Elise Mertens, che sul cemento outdoor del Qatar rimonta e batte la romena Simona Halep con lo score conclusivo di 3-6 6-4 6-3, al termine di una battaglia sportiva durata due ore e sei minuti, che più volte ha cambiato padrona. Nel primo set Halep vince il sorteggio, sceglie di ricevere e trova subito il break al quarto tentativo al termine di un primo game durato sedici ...

Tennis - WTA Doha 2019 : Simona Halep ed Elise Mertens le finaliste del torneo in Qatar : Sono la rumena Simona Halep e la belga Elise Mertes le finaliste del WTA di Doha (Qatar). Halep (n.3 del mondo) si è imposta contro l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 9 minuti di partita. A sorpresa Mertens (n.21 WTA) ha sconfitto la tedesca Angelique Kerber (n.6 del mondo) con lo score di 6-4 2-6 6-1 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Nel primo incontro citato l’ex n.1 del ranking ha ...

Tennis – Simona Halep e il… calcio : “giocavo per strada da bambina! Messi o Cristiano Ronaldo? Scelgo…” : Simona Halep svela la sua passione per il mondo del calcio. La Tennista romena spiega di essersi interessata al mondo del pallone grazie al padre e al fratello, ma non riesce a scegliere fra Messi e Cristiano Ronaldo Talento eccezionale nel Tennis, con uno Slam in bacheca ed ex n°1 al mondo, ma anche grande appassionata di calcio. Simona Halep si racconta a FIFA.com, svelando alcuni retroscena legati all’importanza del mondo del ...

Tennis – Simona Halep ha scelto : Thierry Van Cleemput sarà il suo nuovo coach : Dopo la separazione con coach Dareren Cahill, Simona Halep ha scelto il suo nuovo allenatore: assunto il belga Thierry Van Cleemput Nelle scorse settimane, prima che iniziasse il nuovo anno, Simona Halep aveva preso la coraggiosa decisione di iniziare la stagione 2019 senza coach. In seguito alla separazione con coah Darren Cahill, dovuta a problemi familiari di quest’ultimo, la Tennista romena si è presentata agli Australian Open da ...

Tennis - Simona Halep non sarà più la numero 1 WTA. In quattro per la successione - Petra Kvitova in pole : Simona Halep da lunedì non sarà più numero uno al mondo: la vittoria della ceca Petra Kvitova contro l’australiana Ashleigh Barty detronizza la Tennista romena ed apre la lotta alla successione. Sono quattro le pretendenti alla vetta WTA: la nipponica Naomi Osaka, l’ucraina Elina Svitolina e le ceche Karolina Pliskova e, appunto, Petra Kvitova. Di queste quattro soltanto Pliskova è già stata numero uno, mentre Kvitova al massimo è ...