Tajani si è scusato per le sue parole sul fascismo

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) "Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime anti-democratico e totalitario". Lo scrive Antonio Tajani in una nota."Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col- aggiunge - sono sempre stato convintamente antifascista. Ho sempre ribadito che Mussolini e ilsono stati la pagina più buia della storia del secolo passato, senza alcun distinguo".